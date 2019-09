Schnaditzer Angelfreunde tun etwas für die Umwelt

Schnaditz

Wer von den Schnaditzer Angelfreunden spricht, denkt natürlich sofort an die jährlichen gut besuchten und von Roberto Müller sowie einigen Dorfbewohnern unterstützten Schnupperangel-Veranstaltungen mit buntem Familienangebot, verschiedenen Spielen und Trödelmarkt im Sommer am Schlossteich. Doch der von Michael Tüpke geleitete Verein leistet noch viel mehr.

Die Schnaditzer Angelfreunde stellen sich und ihr Hobby regelmäßig vor, in der Mitte hinten Vereinschef Michael Tüpke. Quelle: Heike Nyari

30 Leute gehören dem Angelverein an

Den Schnaditzer Angelfreunden, die unter dem überregionalen Landesverband Sächsischer Angler organisiert sind und zur Zeit 30 Mitglieder zählen, liegt der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt am Herzen. Regelmäßig werden Arbeitseinsätze in Schnaditz, am Naschkauer See und am Muldealtarm bei Altenhof durchgeführt, um die Gewässer, die Fischbestände und den angrenzenden Lebensraum zu schützen und zu erhalten.

Vereinsfreunde räumen jedes Jahr Müll weg

„Es ist schlimm zu erleben, was verantwortungslose Mitmenschen immer wieder aufs Neue illegal in der Natur entsorgen“, äußert sich Michael Tüpke enttäuscht. Jedes Jahr räumen die Vereinsfreunde Unrat, Müll, Bauschutt und alte Reifen aus den Uferzonen. Aber auch viel Bruchholz wird zusammengetragen, denn Stürme und Dürre der letzten beiden Jahre brachten allerhand zu Fall. Mitte August zogen sie drei Baumstämme aus dem Naschlauer See. Außerdem wurde eine Bank gebaut und an das kleine Gewässer gestellt. Leider hat der Naschkauer See aufgrund anhaltender Trockenheit einen niedrigen Wasserstand und man sorgte sich in diesem Sommer um die Wassertierwelt. Bei anderen Arbeitseinsätzen bauten die Angelfreunde ein großes Insektenhotel und ein Vogelfutterhaus.

Für den Umwelttag ist die nächste Aktion geplant

Am kommenden zentralen Umwelttag, der deutschlandweit am 19. Oktober stattfindet, wollen sie mit den Steinen, die im Schlossinnenhof lagen, eine Trockenmauer oder einen Hügel errichten, wo allerlei Insekten und Kleingetier, insbesondere Eidechsen, Unterschlupf und Winterquartier finden. Auch einheimische Vögel können sich freuen, denn in den letzten Jahren wurden durch den Verein zahlreiche Nistkästen gebaut, die in Naschkau, am Altenhof und im Schnaditzer Schlosspark an Bäumen angebracht wurden. Diese werden jährlich kontrolliert und bei Bedarf gereinigt.

Verein auf Nachwuchssuche

Damit der Verein auch weiterhin personell gut aufgestellt ist, sind die Schnaditzer aktiv auf Nachwuchs-Suche, beispielsweise mit dem Schnupperangeln. „Im Schnitt beteiligen sich am sogenannten Angel-Casting etwa 40 bis 65 Kinder und Jugendliche“, erklärt Michael Tüpke und weist darauf hin, dass die Teilnahme kostenlos sei und sämtliches Angelzubehör vor Ort gestellt wird. Die erfahrenen Vereinsfreunde stehen mit Rat und Tat zur Seite, auch, um die Belange des Tierschutzes zu wahren. Ziel sei es, dem Nachwuchs ein interessantes Freizeitangebot näher zu bringen und die Kinder aus ihren Zimmern raus in die Natur zu locken. Wie vom Vorsitzenden weiter zu erfahren ist, möchte man den Gästen einerseits einen erlebnisreichen Tag im Freien anbieten, aber auch Wissen über das Leben im und am Wasser vermitteln. Die Nachwuchsgewinnung für den Verein steht dabei natürlich auch auf der Agenda.

Die Jahreshauptversammlungen finden zweimal im Jahr in der Gaststätte Zur grünen Muldeaue in Glaucha statt. Kontakt: Michael Tüpke 015203794130.

Von Heike Nyari