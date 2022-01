Schnaditz

In diesem Jahr jährt sich die Hochwasserkatastrophe, die 2002 die Regionen an Elbe und Mulde erschütterte, zum 20. Mal. Auch der Bad Dübener Ortsteil Schnaditz war schwer getroffen. Umso aufmerksamer verfolgen die Anwohner den Bau des in sechs Abschnitte unterteilten Schnaditzer Ringdeichs, der sie, Altenhof und das Gewerbegebiet Profiroll vor Wassermassen schützen soll.

Auf dem Schild passend vermerkt: Schildbürgerstreich Radweg. Zwischen Deich und Straße hatten die Schnaditzer einen Radweg erwartet. Quelle: Heike Nyari

Zwei Deichüberfahrten fehlen noch

Was sie da allerdings jetzt erleben müssen, sorgt für Frust. Doch der Reihe nach: 2015 begannen erste archäologische Untersuchungen, die sich mehrere Jahre lang fortsetzten. Ende 2017 war der erste Bauabschnitt fertig und im Dezember 2021 konnte Teil vier übergeben werden. Außerdem wurden im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung Sachsen in den letzten Jahren auch die Abschnitte sechs und drei errichtet. Was jetzt noch fehlt, sind die beiden großen Deichüberfahrten für die B 2 (Ortsausgang Bad Düben, Richtung Wellaune) und für die S 12 (Ortsausgang Schnaditz Richtung Tiefensee). Also klaffen im Ringdeich zwei große Lücken, die es zu schließen gilt.

Bauarbeiten sind ins Stocken geraten

Bis jetzt verliefen die Bauaktivitäten nach Plan, nun aber geraten sie ins Stocken. Wie von Projektleiterin Susan Kloß zu erfahren ist, wird es in diesem Jahr nicht, wie ursprünglich geplant, zum Baubeginn der Überfahrten kommen können. „Für beide Vorhaben laufen noch Planänderungsverfahren und es fehlen deshalb weiterhin die entsprechenden Beschlüsse“, begründet dies die Mitarbeiterin der Landestalsperrenverwaltung. Eine Ausführungsplanung habe demzufolge noch nicht begonnen und erst, wenn diese stehe, könne eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Die Sorge der Schnaditzer, dass im Ernstfall ein Hochwasser den Ortsteil treffen könnte, ist groß.

Frist auch wegen des fehlenden Radweges an der S 12

Zudem gibt es einen weiteren Fakt, der für Unmut sorgt. Und der betrifft den fehlenden Radweg an der S 12. Kinder des Bad Dübener Stadtteils müssen, wenn sie mit dem Rad in die Stadt fahren, weiterhin die kurvenreiche Staatsstraße nutzen. Unmittelbar neben der Straße verläuft parallel der dritte Deichbauabschnitt. Im Vorfeld gab es zwar mehrfach Versprechen, dass im Zuge dessen der langersehnte Radweg angelegt wird. Davon ist jedoch nichts zu sehen, sondern es wurde vom Deichfuß bis zur Straße Muttererde aufgetragen und Rasen angesät. Die Enttäuschung bei den Schnaditzern sitzt tief. In Zeiten, wo Klimaschutz und Umweltbewusstsein immer mehr in den Fokus rücken, sei auch das für einige Einwohner eine gute Möglichkeit gewesen, das Auto gelegentlich stehen zu lassen und auf das Fahrrad umzusteigen.

Schnaditzer wollen weiter um Radweg kämpfen

Die Schnaditzer wollen diese Tatsache nicht einfach hinnehmen weiter für einen Radweg kämpfen. Im Zuge der Diskussionen, die zwangsläufig im Dorf die Runde machen, kommt von den Anwohnern der Vorschlag, zeitnah wenigstens 500 Meter Radweg in Angriff zu nehmen, um am Abzweig Altenhof den Weg am Klärwerk zu nehmen.

Von Heike Nyari