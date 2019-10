Schnaditzer stecken Tausende Krokuszwiebeln

Schnaditz

Acht Mitglieder des Kohlhaas-Club Schloss Schnaditz, darunter der Ortsvorsteher Mathias Mieth und der Vereinsvorsitzende Christian Popp, zogen mit Schaufelchen durch den Ort und versenkten 1200 Krokuszwiebeln auf mehreren kommunalen Flächen. Im Bad Dübener Rathaus, wo die Aktion angemeldet war, zeigte man sich begeistert über das ehrenamtliche Engagement der Schnaditzer Einwohner.

Steckaktion an verschiedenen Stellen

Start war neben dem Bürgerhaus, wo mehrere Frühjahrsblüher am Hochwassergedenkstein ins Erdreich gelangten. Der Hang der Auffahrt zum neuen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr wurde ebenso bedacht wie eine Wiese an Schillers Eiche.

Dank an Kuchen-Frauen

Doch an dieser Stelle sollen nicht alle Punkte verraten werden, wo es im zeitigen Frühling blühen könnte, denn für die Einwohner soll es auch eine kleine Überraschung sein. Außerdem möchten sich die Vereinsfreunde mit den bunten Blumen bei all denjenigen Menschen bedanken, die den Verein, der in diesem Jahr sein zwanzigjähriges Jubiläum begeht, unterstützen. Hier seien insbesondere auch die Kuchen backenden Frauen erwähnt.

Von Heike Nyari