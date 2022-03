Schnaditzer warten voller Ungeduld auf den Storch: Neuer Mast mit Nisthilfe errichtet

Schnaditz

Nun steht er da – der neue Mast mit Nisthilfe für die Schnaditzer Störche. Gleichzeitig wurde das Stahlgittergerüst, auf dem sich das alte Nest befand, abgerissen. Das geschah gewissermaßen in letzter Minute. Denn die ersten Vögel, die aus südlichen Gefilden in ihre Brutgebiete zurückkehren, wurden in der Region bereits gesichtet. Nun wird Familie Adebar auch im Bad Dübener Stadtteil mit Spannung erwartet, in der Hoffnung, dass die neue Behausung gefällt und angenommen wird.

Seit 2008 gibt es Diskussionen wegen des neuen Storchenhorstes in Schnaditz

Bereits seit Jahren bemühten sich Grundstückseigentümer Frank Mönicke und der Pächter Danny Schlaak sowie der Ortschaftsrat, dass die Behörden reagieren und ein neuer Niststandort entstehen kann. Grund: Der etwa 40 Jahre alte Mast, auf dem das alte Nest lag, zeigte sich in marodem Zustand und die Familie, die in unmittelbarer Nähe wohnt, fürchtete seit Längerem, dass Gefahr davon ausgehen könnte.

Erste Schreiben in dieser Angelegenheit gab es im 2008. Ein Gutachten vom November 2021 spricht unter anderem davon, dass die Standsicherheit des Mastes „augenscheinlich als kritisch zu bewerten“ ist. Besonders kritisch wurde die Situation Anfang des Jahres, als erst ein Metallteil und später noch ein Holzbrett aus zehn Meter Höhe auf das darunter befindliche Privatgrundstück fielen.

Landschaftspflegeverband war der Bauherr des neuen Storchennestes in Schnaditz

Fast zeitgleich erreichte den Schnaditzer Ortschaftsrat eine Genehmigungsplanung über die „Errichtung eines Storchenmastes mit Nisthilfe“. Der neue Standort befindet sich nur wenige Meter entfernt auf kommunalem Grund in der Michael-Kohlhaas Straße und Bauherr war der Landschaftspflegeverband Nordwestsachen.

Der neue Horst ist mit einen Durchmesser von 1,30 Meter etwas kleiner als sein Vorgänger und befindet sich in zwölf Meter Höhe. Übrigens gab es im Jahr 2021 vier Storchenjunge in Schnaditz. Heike Nyari

