Die Polizei in Eilenburg warnt vor Trickbetrügern, die vor allem ältere Menschen um ihr Geld bringen wollen. In den vergangenen Tagen hatte es mehrere solcher Vorfälle in der Muldestadt und der Umgebung gegeben. Die Polizei geht aber davon aus, dass auch andere Regionen betroffen sind und will die Öffentlichkeit gezielt sensibilisieren, so Thomas Jahn, Leiter des Kriminaldienstes im Polizeirevier Eilenburg. Konkret geht es um zwei verschiedene Handlungsweisen.

Schockanrufe

Frauen oder Männer, die meist gut deutsch sprechen, rufen bei vornehmlich älteren Bürgern an und schocken diese mit der Nachricht, dass ein naher Verwandter einen schlimmen Unfall verursacht hätte und „freigekauft“ werden müsse. Erst am Donnerstag gab es wieder einige Anrufe in der Umgebung von Eilenburg und Bad Düben, bei denen die Leute aufgefordert wurden, auf der Bank eine größere Summe abzuheben, die dann abgeholt würde, so der Erste Polizeihauptkommissar. Prinzipiell würde die Polizei solche Benachrichtigungen, auch wenn es sich um schwer verletzte oder verstorbene Angehörige handele, keinesfalls telefonisch, sondern immer persönlich überbringen. Völlig unüblich sei zudem, dass die Polizei eine Kaution verlange. „Das gibt es nicht.“ Glücklicherweise habe sich diesmal keiner der Angerufenen darauf eingelassen, stattdessen informierten sie die Polizei. „Wir gehen aber davon aus, dass es die Täter weiter probieren werden“, so Jahn.

Geld-Wechsel

Mehr Erfolg hatten Unbekannte dagegen mit einer anderen Methode. In Eilenburg wurden seit letzter Woche gleich zwei Fälle bekannt, die sich vor Geldinstituten in der Stadt und im Stadtteil Ost ereignet haben. Eine Frau und ein Mann, die auch als Paar auftreten, hatten in der Nähe von Banken gezielt Ältere angesprochen – vermutlich im Wissen oder Glauben, dass diese zuvor Geld abgehoben hatten. „Die Betroffenen wurden gefragt, ob sie zwei Euro wechseln können.“ Als sie das Portemonnaie öffneten und im Geldfach nach Münzen suchten, gaben die Unbekannten an, helfen zu wollen. Auf unbekannte Weise gelang es in den zwei bisher bekannten Fällen den Tätern, Geldscheine aus der Börse zu ziehen. In beiden Fällen verschwanden so größere Beträge.

Polizei ermittelt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. „Wir wollen nicht nur die älteren Menschen warnen, sondern auch die jüngeren bitten, ihre Eltern, Großeltern oder Verwandte und Bekannte zu informieren und zu sensibilisieren, dass diese sich auf solche Formen der Kontaktaufnahme nicht einlassen “, so Thomas Jahn.

Wer Hinweise geben kann, kann sich an das Polizeirevier in Eilenburg wenden, Telefon: 03423 6640.

