Schöne Bescherung: Kurrende adelt Dübener Dreikönigssingen

Bad Düben

Wann ist Weihnachten eigentlich am schönsten? Immer mehr Musikfreunde in der Kurstadt antworten: Beim Dreikönigssingen der Dübener Kurrende! Befreit von nervenaufreibenden Organisationsstrapazen rund ums Fest kann man hier zum Jahresbeginn wunderbar entspannen und allein die Musik auf sich wirken lassen.

Kluges Programm zur Weihnachtsfreude

Am Sonnabend waren selbst die eilig herangeschafften Zusatzstühle bis auf den letzten Platz belegt. Und die erhoffte Bescherung fiel durchaus üppig aus. Kantor Weige hatte ein kluges Programm zusammengestellt: Nach den Adventsliedern Anfang Dezember, in der die Hoffnung auf die nahende Geburt des Messias dominierte, durfte jetzt jubiliert werden. Vom eröffnenden „Kommet ihr Hirten“ bis zum Schlusslied „Zu Bethlehem geboren“ strahlte die überwältigende Freude und stärkende Gewissheit: Wir haben auch in diesem Jahr zur Krippe mit dem Jesuskind gefunden.

Festtage enden nicht mit dem Gänsebraten

Dabei lohnte es sich an diesem Konzertabend besonders auf die Texte zu hören. Denn die Kurrende verstand sich diesmal glänzend als Erzähler einer Geschichte, die eben nicht mit Gänsebraten und dem Einlösen von Geschenke-Gutscheinen endet. Vielleicht am deutlichsten wurde dieser Spannungsbogen im Kyrie-Gesang „Nun bist du Heiland wirklich da“. Wo es heißt: „Von Bethlehem bis Golgatha heißt’s immer neu: Du bist nun da, wir sind nicht mehr verlassen.“ Welch eine tröstende Erbauung: Nicht nur im Festtagsglanz, sondern auch in der Leidenszeit sind wir nicht allein.

Froher Echoruf und glänzende Schütz-Motette

Noch aber leuchtet der Morgenstern: Besonders hell im Epiphanias-Klassiker von Bach. „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ war in der Kurrende-Version ein harmonischer Wechselgesang mit der Gemeinde, der dennoch etwas im Schatten stand von zwei anderen Highlights des Konzerts. Eines war zweifelsfrei die Heinrich-Schütz-Motette „Also hat Gott die Welt geliebt“ – gesungen in einer sehr ideenreichen Variation zwischen viel Anmut und temporeichen Passagen. Ähnlich überzeugend gelang auch das Gloria „Als ich bei meinen Schafen wacht“. Schöner als im Echoruf: „Froh, froh, froh“ lässt sich die Weihnachtsfreude nicht ausdrücken.

Fünf neue Kurrendaner mit Konzert-Premiere

Das hellste Licht aber fiel am Sonnabend auf fünf ganz junge Kurrendaner: Der Nachwuchs gab seine Visitenkarte ab und trat erstmals in einem Konzert auf. „Ich hoffe, dass Ihr möglichst lange mit uns verbunden bleibt und eine segensreiche Zeit im Chor verbringt“, begrüßte Kantor Weige die Neuen. Die erste Nervenprobe haben die kleinen Sänger jedenfalls mit Bravour bestanden: Bei „Schalom, Schalom, der Herr segne uns“ sangen die Fünf in der ersten Reihe so herzergreifend, dass der Schlussapplaus besonders kräftig für sie ausfiel.

Sie hatten ihre Konzertpremiere: Die Neu-Kurrendaner Amelie Jentzsch, Emma Strehlitz, Ella und Thea Anders und Kilian Peschel (erste Reihe v.l.) Quelle: Olaf Majer

Im März: Oratorium erstmals in Bad Düben

Beim nächsten Konzert ist der Nachwuchs dann schon fester Bestandteil der Kurrende: Am 14. März wird das Oratorium „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr aufgeführt. Ein im 19. Jahrhundert gefeiertes Meisterwerk, das heute eher selten aufgeführt wird – und in Bad Düben seine Premiere feiert. Nach diesem Jahresauftakt wächst die Vorfreude auf diese Wiederentdeckung.

Von Olaf Majer