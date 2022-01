Kaminkehrer sind auch Experten für den sicheren Betrieb von Heizungsanlagen. Dirk Kleemann (64) ist Bevollmächtigter Schornsteinfeger für den Kehrbezirk Rackwitz. In diesem Haus in der Hauptstraße ist der Schornstein, den er reinigt, an der höchsten Stelle des Hauses, am Dachfirst. So wie es sein soll. Quelle: Frank Pfütze