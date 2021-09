Schulzentrum Bad Düben darf sich „Digitale Schule“ nennen

Bad Düben

Das Evangelische Schulzentrum Bad Düben gehört zu den vier Schulen in Sachsen, die sich jetzt „Digitale Schule“ nennen dürfen. Ein Signet wird die Einrichtung künftig als solche ausweisen. Den vier Einrichtungen ermöglichte ein Kriterienkatalog, eine Standortbestimmung sowie eine Selbsteinschätzung vorzunehmen und Anregungen umzusetzen. Dabei ging es unter anderem um die Qualifizierung der Lehrkräfte, das Konzept sowie Technik und Ausstattung.

Lesen Sie auch

Bad Düben: So geht Unterricht ohne Schulhaus am ESZ

Im Lockdown: So geht Schule auf Distanz in Bad Düben

Von Beginn an auf digitale Bildung gesetzt

Schulleiterin Doreen Model und Geschäftsführer Gisbert Helbing sind stolz auf die überaus positive Haltung aller Beteiligten. „Wir haben mit dem Start der weiterführenden Schulen konsequent auf digitale Bildung gesetzt. Während des Lockdowns konnten wir einen strukturierten digitalen Unterrichtsalltag ermöglichen.“ Lobend zu erwähnen seien das Engagement und der Wille des Kollegiums, das sich in Ad-hoc- und Mikrofortbildungen weiterbildete. „Wir sind stolz auf die nachhaltig gelungene Implementierung des Lernmanagementsystems its learning, um Kommunikationswege zu vereinfachen und fachspezifische und schulorganisatorische Themen strukturiert abzubilden. Wir sind ebenso stolz darauf, dass wir zeitnah unsere Grundschülerinnen und -schüler im Fach Medienkunde an digitale Lernarrangements heranführen und so weitere individualisierte Lernangebote anbieten können.“

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schulträger sorgt für Ausstattung

Dem Schulträger, der für eine „vernünftige Ausstattung gepaart mit einer stabilen digitalen Infrastruktur als Fundament für die digitale Bildung“ gesorgt habe, sei man zu Dank verpflichtet. Die Auszeichnung sei nun Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und weiter an den Möglichkeiten digitaler Unterrichtskonzeptionen und Qualifikationsoptionen zu arbeiten. „Es ist unser hehres Ziel, den uns anvertrauten Kindern mit einer differenzierten kompetenzorientierten digitalen Konzeption eine nachhaltige Vorbereitung auf die Lebenswirklichkeit zu ermöglichen.“

Ausgezeichnete Schulen „vorbildlich“

Die Ehrung der „Digitalen Schulen“ steht unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär (CSU). „Mit (…) dem ganzen weiten Feld der Digitalisierung steht und fällt Wohlstand in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im sächsischen Bildungssystem diese Bereiche sehr stark akzentuieren und dass sie an den Schulen entsprechend dargestellt werden. Genau das ist bei den ausgezeichneten Schulen vorbildlich passiert”, so der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU).

Prof. Dr. Hannes Federrath, stellvertretender Vorsitzender der Nationalen Initiative „MINT Zukunft schaffen!” und Präsident der Gesellschaft für Informatik, sagte: „Eine von Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung geprägte Welt bedarf eines umfassenden Bildungsverständnisses, das technische, gesellschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven gleichermaßen mit einbezieht. Die Auszeichnung ‚Digitale Schule‘ reflektiert diesen Ansatz.“

Von LVZ