Authausen

Sie sind keine schweren Jungs mit großen Maschinen. Ihre Kutte ist nicht aus Leder, sondern aus feinstem Polyester mit kleinem Baumwollanteil, denn sie ist eine Trainingsjacke der ehemaligen Armeesportorganisation Vorwärts und stammt noch aus DDR-Tagen. Alles im Originalzustand und über Ebay besorgt, nur auf dem Rücken ist das Logo der Interessengemeinschaft aus Authausen aufgedruckt.

Die sogenannte "Kutte" der Mopedfans. Eine ehemalige Trainingsjacke der Armeesportorganisation "Vorwärts, kurz ASV. Quelle: Steffen Brost

Mitstreiter zwischen 30 und 65

Das gemeinsame Interesse hat die 25 Männer aus Authausen, den Nachbardörfern und der Region zusammengebracht. Alle eint die Liebe zu einer besonderen Mopedmarke aus DDR-Tagen – die Zweiräder von Simson haben es allen angetan. Ob Moped oder Awo, die auch aus dem Simson-Werk stammt, jeder der Männer hat mindestens eine von ihnen im Schuppen oder in der Garage stehen. „Wir sind immer im Dorf und der Region mit unseren Mopeds herumgefahren. Und irgendwann trifft man sich zwangsläufig und redet darüber. Mit drei Leuten fing alles an. Heute sind wir 25 im Alter von 30 bis 65. Allerdings haben wir uns nicht die Arbeit gemacht, einen Verein zu gründen, sondern wir sind eine lose Interessengemeinschaft“, erzählt Robert Pöhle.

Die heißen Öfen der Authausener Simsonfahrer nennen sich SR, S 50, S51, Star, Habicht, Sperber, Schwalbe und Awo. Gleich zwei davon hat der 47-jährige Mirko Wilke. „Ich bin Hobbyschrauber aus Leidenschaft. Mein SR aus dem Jahre 1960 und meine Awo von 1950 sind noch weitgehend im Originalzustand. Das ist mir wichtig. Andere schauen eher auf Funktionstüchtigkeit oder Schönheit und sind da nicht zu ganz genau. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, was er mit seinem Moped macht“, sagt Wilke.

Schwalbe im Originalzustand

Die Schwalbe von Matthias Grieser ist dagegen eher im Originalzustand. Auch die Originalfarbe „Saharabraun“ scheint zwischen den rund 250 Fußballaufklebern noch durch. „Chrom und Farbe sind zwar auch toll, aber Hauptsache sie läuft und das tut sie bisher immer“, lacht Grieser.

Die Schwalbe des Authauseners Matthias Grieser ist größtenteils im Originalzustand. Nur rund 250 Aufkleber von Fußballvereinen zieren sein Zweirad mittlerweile. Quelle: Steffen Brost

Große Herausforderung für nächstes Jahr

Regelmäßig trifft man sich, meist bei irgendeinem zu Hause an der Garage, und fachsimpelt über Reparaturen, Neuanschaffungen und Ausfahrten. Dreimal im Jahr geht es bei den Authauser Simsonfreunden auf große Fahrt. „Wir fahren meist nur in der Region und starten in die Dübener und Dahlener Heide. Alles, was an einem Tag zu fahren ist. Schließlich fahren unsere Mopeds nur so um die 50 Sachen. Da ist die Reichweite begrenzt“, erklärt Pöhle. Doch für das nächste Jahr haben sich die Männer ein ganz großes Ziel ausgesucht. Über Pfingsten soll es 800 Kilometer auf die Ostseeinsel Usedom und wieder zurück gehen. Zwei Tage rauf und zwei Tage zurück sind dafür eingeplant, alles über Landstraßen und mit einem Servicefahrzeug für den Notfall.

„Das ist unsere bisher größte Herausforderung. Aber wir bereiten uns darauf gründlich vor und werden sicherlich das eine oder andere Ersatzteil im Begleitwagen mitnehmen“, so Mirko Wilke. Gesteuert wird das Fahrzeug von Janko Kipka aus Wöllnau. Kipka und Pöhle haben sich beim Dachdecken kennengelernt. „Robert hat bei mir zu Hause das Dach gedeckt und so sind wir zu den Simsons gekommen. Seitdem bin ich dabei“, erzählt Kipka.

Geschwindigkeitsrausch mit 60 Stundenkilometern

Dass die alten Zweiräder noch immer beliebt sind, zeigt auch ein eigentlich eher unerfreulicher Aspekt: Sie werden auffallend oft gestohlen. Besonders häufig betroffen ist die Marke Simson mit ihren S 50 und S 51. Auch er habe bereits Diebe auf frischer Tat im Laden erwischt, erzählt ein nordsächsischer Werkstattbesitzer, der deshalb lieber anonym bleiben möchte. Und er fügt hinzu: Der Ersatzteilmarkt im Internet werde zudem durch wenig qualitative Imitate überschwemmt.

Ein Grund für den Boom ist wohl auch ein Geschwindigkeitsrausch, der einst im Einigungsvertrag festgehalten wurde. Die EU-Gesetzgebung habe die Geschwindigkeit auf 45 Kilometer pro Stunde ausgebremst, aber „alles, was vor 1992 im Frühjahr produziert wurde, fährt weiterhin legal 60 Kilometer pro Stunde“, sagt der Werkstatthändler, der seit 1997 im Geschäft ist. Simsons würde es heute nicht in dem Maße geben, wenn sie bereits früher auf 45 Stundenkilometer begrenzt gewesen wären, vermutet er.

Nach der Wende für 100 Euro verkauft

„Die Fahrzeuge aus der DDR – keine Importe aus Ungarn – hatten Bestandsschutz. Und da darf man ab 15 mit dem Führerschein 60 Kilometer pro Stunde fahren“, beschreibt auch Christian Bühlig, der zur Crew der „Two-Stroke Monkeys“ aus Wiedemar gehört, deren Herz für Zwei-Takt-(Two-Stroke)-Motoren schlägt. Das mache die Schwalben sogar im Westen unter Jugendlichen beliebt. Aber nicht nur dort, auch sein eigener Sohn wolle mit 15 lieber mit einer S 51 Enduro in die Schule fahren. Ein Microcar mit 45 km/h, das er als Vater ihm kaufen wollte, bekam eine klare Absage.

„Der Kultfaktor ist da. Wir sind damit aufgewachsen“, sagt sein Mitstreiter Christian Bielig, „nach der Wende bekamst du ein Fahrzeug von der LPG oder vom Nachbarn für 100, 150 Mark oder einen Kasten Bier.“ Auch wenn es heute Weiterverkäufer gebe, die „ohne Ende Gold machen“ wollten, ergänzt Bühlig. „Wer wollte denn nach der Wende Simson fahren, sie standen ja an jeder Straßenecke. Das ist ja das Kuriose“, erinnert sich Bielig. Irgendwann habe sich das zerschlagen, obwohl die damals Jugendlichen – heute sind beide 42 – gleich mehrere Mopeds hatten. Vor circa acht Jahren bekam Bühlig dann wieder eine Simson angeboten und baute diese KR 50 im Wohnzimmer auf.

Christian Bühlig und Christian Bielig aus Wiedemar gehören zur Crew der „Two-Stroke Monkeys“ Quelle: Manuel Niemann

Tuning und Customizing kamen dazu, also die Mopeds umzubauen und technisch sowie optisch aufzuwerten. Der Freundeskreis wuchs, neben den beiden 42-jährigen Wiedemarern, die als Maler und Kfz-Mechaniker arbeiten, gehören inzwischen noch Simson-Verrückte aus Delitzsch und Rackwitz dazu. Ein Geschäft haben die Freunde trotzdem daraus nicht gemacht, auch wenn man nicht jeden „Hobel“ aus dem entstandenen Fuhrpark ausfahren könne, der Corona-bedingt jetzt ohnehin für Treffen ruhen muss.

Jeder Schraube ist da, wo sie hingehört

„Es gibt Leute, die gemerkt haben, dass der Hype so groß ist, und die mit aller Macht ein Moped aufbauen – egal ob die Schraube rostig ist“, beschreibt Bühlig. 3000 bis 4000 Euro verlangten solche Hobbyhändler inzwischen: „Hautsache Profit, Profit, Profit.“ Ein Trend, den er nicht mitgehe, auch wenn manchmal sehr viel Geld in die Restauration fließe. „Wir achten wirklich darauf, dass jede Schraube da ist, wo sie hingehört.“ Nur Kaufen und Fahren ist nichts für sie, selbst wo unter Klarlack Kratzer, Rost und Patina erhalten bleiben, muss die Technik darunter stimmen. „Es muss ja nicht alles auf Hochglanz und Blingbling sein und glänzen. Aber es soll ja kein Pfusch sein“, sagt Christian Bielig. Den beiden Familienvätern geht es auch um Sicherheit, deshalb tunen sie ihre Mopeds nicht über.

Kontakte bis in den Schwarzwald und nach Rügen

Ihr Freundeskreis, der Teile zutragen konnte oder mit bastelte und tunte, ist gewachsen, genau wie die Leute, die die Bilder bestaunen, die die Tüftler auf Instagram und Facebook im Internet veröffentlichen. „Das geht bis runter zum Schwarzwald und bis hoch nach Rügen, wo man jetzt Leute kennt, wenn Simson-Treffen ist“, sagt Bühlig. Fast 16 000 Follower haben sie allein auf Instagram. Leute sprechen sie inzwischen an, erzählen, was sie noch im Keller haben. Neue Teile zu beschaffen, sei da kein Problem, auch wenn die Firma MZA derzeit mit Lieferproblemen kämpfe.

So manches Schmuckstück gibt es bei Christian Bühlig und Christian Bielig zu bewundern. Quelle: Manuel Niemann

Sogar in den Kalender des Simson-Nachfolgeherstellers haben es die beiden Tüftler bei einem Fotoshooting geschafft. Wobei die meisten aber ohnehin auf Originalteile schwören, sagen sie. „Aber klar, es wird weniger und die Preise explodieren.“ Was früher für 500 Euro angeboten wurde, koste inzwischen 1500 Euro, ohne dass etwas in die Restauration geflossen sei.

In Wiedemar ist ein Schuppen zu ihrem Domizil geworden, regelmäßige Stammtische mit „Karlsbader Schnitte“ wie zu DDR-Zeiten finden dort statt. Die Wiederaufbauten und Schmuckstücke haben dort ihren Platz. An ihnen hängt Geschichte. Und die ist langlebig. Aber es ist nicht nur realsozialistische Vergangenheit, die hier Platz findet, sondern auch ein Stück Familiengeschichte, beschreibt Bielig, als er auf einen damaligen Neukauf aus dem Jahr 1972 zeigt. „Mit dem ist mein Vater am ersten Tag zur Lehre und als er in Rente ging, am letzten Tag, wieder zur Arbeit gefahren.“

Die beiden hoffen nun auf das nächste Jahr, auch weil dann ihre Söhne in dem Alter sind, Moped zu fahren. „Die sind alle schon heiß“, sagt Bühlig. „Wenn du vom Dorf kommst, musst du mobil sein“, stimmt Bielig zu.

Von Steffen Brost