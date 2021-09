Schwammstadt Bad Düben – wie lässt sich Regen nutzen?

Bad Düben

Alle reden von Klimaanpassung – Bad Düben handelt auch. Vor kurzem fand jedenfalls ein Workshop zum Thema wassersensible Stadt (Schwammstadt) im Heide Spa statt. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) war da gerade von einer Spendenübergabe von Rech im Ahrtal zurückgekommen und stand noch sichtlich unter dem Eindruck der schockierenden Situation vor Ort.

„14 Wetterwarnungen am Tag machen einen nervös“

„Wenn man dann vom Wetterdienst an einem Tag bis zu 14 Warnungen vor Unwetter und Starkregen bekommt, wird man als Bürgermeisterin nervös.“ Das schon Monate vorher in Angriff genommene Projekt Klimaanpassung Kurstadt 2030 im Rahmen des EU-Programms Life Local Adapt, nach einer städtebaulichen Strategie zu suchen, bekommt auch mit diesem Hintergrund noch einmal eine andere Dimension.

2100 wird es 39 Hitzetage im Jahr geben

Christin Fischer von der StadtLandGmbH, die die Stadt bei der Konzepterstellung zur Seite steht, machte deutlich: Den Bad Dübenern werden im Jahr 2100 durchschnittlich 39 Hitzetage mit über 30 Grad prognostiziert. Gleichzeitig sinke die jährliche Niederschlagsmenge auf 513 Millimeter und damit um rund 23 Prozent. Anders ausgedrückt. Auf jeden Quadratmeter prasselt jedes Jahr gegenüber derzeit 69 dann nur noch der Inhalt von 51 Wassereimern.

Der Regen falle zudem immer intensiver. Und die Starkregen habe eben nicht nur Folgen für die Kanalisation. „Wir haben“, so Christin Fischer, „in Deutschland zwar noch einen Wasserüberfluss, der in die Nordsee fließt. Doch wir haben inzwischen ein Grundwasserproblem.“

Regen muss dem Grundwasser zugeführt werden

Rüdiger Clausen vom Büro Landschaftsarchitekten gruen fuer stadt+leben machte klar, dass die gute alte Ingenieurwissenschaft da an ihre Grenzen kommt. Sein Credo: „Dort, wo der Regen hinfällt, muss er auch dem Grundwasser zugeführt werden.“

In Bad Düben gibt es mit den gerade neu geschaffenen Freianlagen vor der Heide-Grundschule ein Beispiel, wie es gehen kann. Vorausgegangen war dem der Hinweis des Zweckverbandes Abwassergruppe Dübener Heide, dass er die Freiflächen nicht mehr an den Kanal anschließen kann.

Die Mulde als Wasser-Parkfläche

So wurde in die Freifläche eine Mulde geschnitten, in der ohne jegliche Technik Wasser geparkt werden kann und bei der zudem die dort gepflanzten Bäume wie Linde, Esche und Ahorn von dem flachen und kurzen Einstau profitieren.

Andere Beispiele in der Bestandsebene seien die Skateboardanlage, die auch mal kurzzeitig volllaufen darf, die Zisterne oder auch das Wasserfass an der Datsche. Und meistens könne auch der Regen von der Terrasse in den Garten entwässert werden.

Die Experten warben aber auch für mehr Dachbegrünung: „Egal ob Carport oder Schuppen“, so Clausen, „begrünen Sie, was das Zeug hält.“

Wasser muss als Ressource genutzt werden

Professor Dr. Wolfgang Dickhaut von der HafenCity Universität Hamburg, der per Livestream zugeschaltet war, erklärte, dass 2019 in Hamburg die Tiefgaragen geflutet worden seien. Gleichzeitig mussten Neubäume gewässert werden. „Wir brauchen eine wassersensible Straßenraumgestaltung, wir müssen das Wasser als Ressource nutzen.“ Seine erste Wahl ist dezentral speichern, die zweite versickern. Das Ableiten in Kanäle sollte dagegen die absolute Ausnahme sein. Er stellte die von seiner Hamburger Uni entwickelten Baumrigolen vor, bei denen das Regenwasser von den Dächern unterirdisch gespeichert und nach und nach an die Bäume abgegeben wird. „In verdichteten Innenstädten kann dies eine Lösung sein.“

Gründach für die Oberschule angedacht

Astrid Münster erlebt an Hochsommertagen selbst, dass es bei ihr auf der Hammermühle drei Grad Celsius kühler als auf dem Marktplatz ist. „Wir haben eine fertige Stadt, müssen aber trotzdem neu denken.“ Die Idee, dass die Oberschule ein Gründach erhält, sei ihr sympathisch. „Und warum nicht die anstehende barrierefreie Umgestaltung des Marktplatzes mit multifunktionalen Zisternen verbinden?“

Ihr Fazit lautet jedenfalls: „Bisher ist Bad Düben sehr auf erneuerbare Energien fokussiert. Jetzt müssen wir auch mehr ans Wasser denken.“

Von Ilka Fischer