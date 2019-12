Schwemsaler kämpfen um Erhalt ihrer Orgel

Bad Düben/Schwemsal

Rings um Bad Düben liegen einer Perlenkette gleich die Nachbardörfer Schnaditz, Wellaune, Pristäblich, Görschlitz, Söllichau, Tornau und Schwemsal. Mit letztgenanntem Ort, der in Sichtweite der Kurstadt bereits zu Sachsen-Anhalt gehört, gibt es mit der Saitenspielgruppe Bad Düben-Schwemsal sogar einen länderübergreifenden Verein.

Die Erlöserkirche in Schwemsal beherbergt eine sanierungsbedürftige Orgel. Quelle: Heike Nyari

Und genau mit dieser musizierenden Gruppe gab es im Mai diesen Jahres ein Benefizkonzert „Hausmusik für die Orgel“. „Das war die Auftaktveranstaltung zu einer Spendensammlung für die Orgel, die sich in der Schwemsaler Erlöserkirche befindet“, erklärt der zuständige Pfarrer Albrecht Henning aus Krina. Zwei weitere musikalische Leckerbissen „Orgel&Alphorn“ sowie „Musik von Bach bis Beatles“ mit dem Leipziger Saxophon-Quartett folgten im Sommer und spülten eine nicht unerhebliche Menge an Spendengeldern ein. Zu den Gästen zählten da auch Kurstädter.

2019 gründete sich ein Orgel-Förderkreis

Bei dem Instrument handelt es sich um eine 1890 als Opus 106 gebaute Rühlmann-Orgel aus Zörbig, die nicht mehr bespielbar ist. Erste Überlegungen zur Orgelsanierung reiften 2018, und am 19. Februar 2019 traf sich der ins Leben gerufene Orgel-Förderkreis zu einer ersten Sitzung. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf 70 000 Euro, wobei 40 000 Euro von Kirchenkreis und Landeskirche übernommen werden. Die benötigten Eigenmittel in Höhe von 30 000 Euro zu beschaffen, hat sich der Förderkreis also auf die Fahnen geschrieben.

Für über die Hälfte der Orgelpfeifen wurden Paten gefunden

Beim Patenschafts-Fest, das im September am Tag des offenen Denkmals stattfand, bestand die Möglichkeit „Patenschaften für Orgelpfeifen“ zu übernehmen. Von den insgesamt 329 kleinen und großen Pfeifen haben über die Hälfte bereits einen Paten gefunden, der je nach Größe dafür eine Summe zwischen 10 und 125 Euro beisteuerte. „Wir haben in einem Dreivierteljahr knapp über 19 000 Euro an Spenden zusammentragen können und sind dadurch unserem Ziel ein ganzes Stück näher gekommen“, erzählt der Schwemsaler Dr. Winfried Mohr, der in Bad Düben eine Zahnarzt-Praxis betreibt.

Orgel soll 2021 wieder erklingen

Im kommenden Jahr wird die Orgel 130 Jahre alt. Dass die Königin der Instrumente zu ihrem runden Geburtstag wieder erklingen möge, war das hochgesteckte Ziel, dass jedoch in 2020 nicht erreicht werden kann. Aber zumindest ist gesichert, dass im Herbst 2020 alle beweglichen Teile ausgebaut und in die Orgelbauwerkstatt nach Halberstadt gebracht werden sollen. Dann wird sich eine Restauratorin dem aus Eichenholz gefertigten Gehäuse, das in der Kirche verbleibt, widmen.

Das Fertigstellungsziel der Orgelsanierung wird zum jetzigen Zeitpunkt mit Pfingsten 2021 benannt. „Es wäre sehr schön, wenn dieses Ereignis und die Konfirmation in anderthalb Jahren zusammenfallen könnten“, ist Pfarrer Albrecht Henning guter Hoffnung.

Weitere Informationen, Bilder und Spendenkonto unter: www.schwemsal-orgel.de

Von Heike Nyari