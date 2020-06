Seit 25 Jahren: Frank Heine setzt sich in Nordsachsen für bedrohte Vogelarten ein

Eilenburg

Angefangen hat es nach der Wende, als Frank Heine kurzfristig arbeitslos war: Er bekam eine Stelle am Umweltamt Leipzig mit der Aufgabe, Nistkästen zu bauen. Und das sollte ihn über kurz oder lang zu seiner heutigen Arbeit führen: Zusammen mit dem Naturschutzbund ( Nabu) setzt er sich für Schleiereulen, Dohlen, Turmfalken, Wanderfalken und Mauersegler ein – nunmehr seit 25 Jahren. „Es hat mich schon immer in Richtung Natur gezogen“, sagt er selbst.

Anfangs war er nur im Stadtgebiet Leipzig tätig, später darüber hinaus im Landkreis Nordsachsen. In Zusammenhang mit der Nabu-Initiative „Lebensraum Kirchturm“ weitete sich sein Wirkungskreis sogar auf ganz Sachsen aus. Seit Jahrzehnten erhebt er dabei Daten über die Vorkommen dieser Vogelarten und leistet damit auch einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag im Bereich Ornithologie.

Anzeige

Meilenstein Beringerprüfung

2006 kam der nächste Meilenstein: die Beringer-Prüfung. Leiser Stolz schwingt in seiner Stimme mit, als der Rentner davon erzählt. Neben der Beringung von Jungvögeln widmet er sich der Reinigung von Nistkästen sowie dem Neubau und der Reparatur von Nisthilfen. „Nach dem Bauen der Kästen geht die eigentliche Arbeit nämlich erst los“, erklärt er, denn er kümmert sich um die Tiere. Über die Jahre hat Frank Heine hier einen riesigen Erfahrungsschatz gesammelt – und tüftelt stets daran, mit neuen Materialien die Bauweisen und die Funktionalität zu verbessern. In seiner gut ausgerüsteten Werkstatt entstanden über die Jahre Hunderte neuer Nisthilfen für Greifvögel, Mauersegler und Dohlen sowie tausende Bausätze für Blau- und Kohlmeisenkästen, Starenkästen, Halbhöhlen für Hausrotschwänzchen und Insektenhotels.

Weitere LVZ+ Artikel

Einen Lieblingsvogel? Hat er nicht. „Greifvögel und Eulen sind schon sehr schöne Kerle. Aber jeder einzelne Vogel hat seine charakteristischen Eigenheiten.“

Für langjährige Arbeit mit Ehrennadel geehrt

Jeder Kirchturm und jedes Trafohäuschen in der Region ist Frank Heine bekannt. Mit viel Einsatz werden diese von ihm mit Nist- und Brutmöglichkeiten ausgestattet, um so Lebensräume für seltene oder bedrohte, aber auch für noch häufiger vorkommende Arten, zu sichern. Im Jahr 2017 wurde Frank Heine für seine langjährige Arbeit als Vogelschützer und -beringer mit der silbernen Ehrennadel des Nabu gewürdigt.

Beringen, reinigen, Nistkästen bauen

Aktuell betreut Heine 31 Trafohäuser in der Region. Die Häuser wurden mit jeweils einem Nistkasten für Schleiereulen und für Turmfalken sowie mit verschiedenen Nisthilfen für Kleinvögel ausgerüstet. Für Fledermäuse sind keine Quartiere installiert, da sie Beutetiere der Eulen sind. Oftmals zogen sofort Vögel in die Nistkästen ein, beispielsweise Turmfalken in Groitzsch.

Seit 2006 beringt Frank Heine den Eulen-, Dohlen- und Falkennachwuchs in den Häuschen. Zur Betreuung gehört zudem die regelmäßige Reinigung der Kästen, denn es fällt eine Menge Nistmaterial an. Über Unterstützung freut er sich: Helfende Hände hat er von einer Bewohnerin aus Schwemsal, die ihn in Bad Düben, Roitzschjora und Tiefensee unterstützt.

Nikolaikirche Eilenburg : Helfende Hände gesucht

Ebenso sucht er Beobachter vor Ort, die das Geschehen in Trafohäusern und Kirchen notieren und den Nachwuchs zählen. Das funktioniert beispielsweise in der Krostitzer Kirche sehr gut, in der Eilenburger Nikolaikirche beispielsweise fehlen jedoch helfende Hände.

Der zeitliche und logistische Aufwand ist nicht unerheblich: Brutkontrollen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Beringung – an manchen Tagen sind es 150 Kilometer Fahrt von einem zum anderen Häuschen. Im Jahr kommen zusammengerechnet 180 Stunden zusammen, ohne die ungezählten Stunden in der Werkstatt. Aber Frank Heine ist mit Herzblut dabei. Seit 25 Jahren.

Von Katharina Stork