Bad Düben

Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Sonntagabend in der Gustav-Adolf-Straße in Bad Düben. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte ein älterer Mann aus einem Fenster der obersten Etage des Diakonischen Altenpflegeheimes auf das Vordach des Eingangsbereiches. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben, der Rettungsdienst sowie die Polizei waren innerhalb von wenigen Minuten vor Ort. Mittels Drehleiter wurde der Schwerverletzte nach einer ersten medizinischen Behandlung vor Ort durch den Notarzt vom Vordach geborgen und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Von Steffen Brost