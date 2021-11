Serie von Fahrzeugbränden in Bad Düben: Polizei stellt in zwei Fällen Ermittlungen ein

Bad Düben

Es ist eine rätselhafte Serie von Fahrzeugbränden in Bad Düben: Zwei Lkw-Brände auf dem Parkplatz Kik in der Schmiedeberger Straße im Februar und März 2020, am 25. Juli des vergangenen Jahres ein Pkw-Brand in der Eilenburger Straße. In diesem Jahr brannte am 29. März ein VW Polo im Windmühlenweg, am 31. August stand ein Fahrzeug im Wohngebiet Hüfnermark in Flammen und am 26. Oktober ein Pkw in der Gartenstraße. Die Parallelen in allen Fällen sind erschreckend, die Polizei ermittelte stets in Richtung Brandstiftung. Doch bislang konnte kein Täter ermittelt werden, obwohl an mehreren Tatorten sogar Überwachungskameras vorhanden waren. Alles Zufall? Oder sorgt ein bislang unbekannter Feuerteufel in der Kurstadt für Angst und Schrecken, der jederzeit wieder zuschlagen könnte?

Am 26.Oktober 2021 brannte in der Gartenstraße ein Pkw unter einem Carport. Quelle: Steffen Brost

In allen Fällen Totalschaden

Bei der Staatsanwaltschaft Leipzig laufen derzeit die Fäden zusammen. Wie Staatsanwalt Andreas Ricken auf Anfrage mitteilte, sind die Ermittlungen zum Lkw-Brand vom 2. Februar 2020 gegen Unbekannt mittlerweile eingestellt worden. Ebenso die Ermittlungen zum Pkw-Brand vom 25. Juli in der Eilenburger Straße. Ermittelt wird dagegen noch zum Lkw-Brand vom 15. März 2020. „Bei den Brandfällen von diesem Jahr liegen die Akten noch bei der Polizei. Dort laufen die Untersuchungen noch, ehe die Fälle bei uns in der Staatsanwaltschaft landen“, sagte Andreas Ricken.

In allen Fällen entstand jeweils Totalschaden an den Fahrzeugen. Doch Bad Dübens Feuerwehr konnte jedes Mal zumindest ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Fahrzeuge oder Gebäude verhindern.

Brand an der Heideapotheke

Gerade der letzte Fall am 26. Oktober sorgte in der Stadt für Aufsehen. Hier brannte ein Pkw unter einem Carport an der Heideapotheke in der Gartenstraße. Die Brand- und die Hitzeentwicklung waren enorm. Weil die Kameraden der Feuerwehr gerade zum wöchentlichen Dienst im Feuerwehrgerätehaus waren, konnten sie schnell anrücken und eingreifen. denn die Flammen drohten auf das Hauptgebäude überzugreifen. „Wir waren mit sieben Fahrzeugen und 32 Kameraden aus allen Bad Dübener Stadtteilwehren im Einsatz. Mit 2000 Liter Wasser pro Minute und jeder Menge Schaum bekämpften wir das Feuer. Und wir konnten den Sachschaden am Haus in Grenzen halten. Wären wir später gekommen, dann wäre es schlimmer ausgegangen“, sagte Feuerwehrsprecher Tobias Volkmann.

Am 25.März 2020 brannte ein Kleinwagen vom Typ VW Polo im Wohngebiet Windmühlenweg. Quelle: Steffen Brost

In den sozialen Medien sorgen die Brände für reichlich Diskussionsstoff. So äußerte sich dort auch Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster. „Solche Menschen, die mutmaßlich die Stadt, deren Bewohner und die Feuerwehrkameraden in Gefahr bringen, sind extrem verachtenswert. Eine Apotheke, in der viele Menschen Hilfe suchen. In unmittelbarer Nähe von Arzt- und Ergo-Praxen sowie des Augenoptiker. Wie menschenverachtend muss derjenige mutmaßliche Brandstifter sein? Die Hemmschwelle wird offenbar immer geringer! Deshalb bitte: alle Hinweise an die Stadt, an mich oder die Polizei“, hofft Münster auf Aufklärung.

Von Steffen Brost