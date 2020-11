So fix sind in Eilenburg, Bad Düben und Pressel Narren an der Macht

Eilenburg/Bad Düben/Pressel

Den 11.11. haben sich die Faschingsfreunde in Eilenburg, Bad Düben und Pressel nicht nehmen lassen. Zwar fanden die traditionellen Schlüsselübergaben ohne großes Tamtam wegen der Corona-Lage statt und hatten eher symbolischen Charakter. Doch in diesem tristen Novembergrau war das wenigstens ein kleiner bunter Farbtupfer.

Mit Gasmaske in Eilenburg

Der Eilenburger Carneval Club (ECC) schickte gegen 11 Uhr mit Mathias Gürke, dem Vorsitzenden, und Frank Rothfeld sowie André Reiche eine kleine Abordnung vor das Rathaus. Die Narren hatten sich mit Anspielung auf das Corona-Virus weiße Schutzanzüge übergestreift, André Reiche trug sogar eine Gasmaske. Musik aus der Konserve gab es außerdem: Über den Marktplatz tönte der Feten-Hit „Scheiß drauf, Karneval ist nur einmal im Jahr“. Kurz nach 11 Uhr begab sich dann Oberbürgermeister Ralf Scheler auf die Rathaustreppe – mit Mund-Nase-Maske und Sonnenbrille. Vermutlich wollte er damit einen Gegenpol zum grauen Novembertag setzen. Scheler rückte schließlich den Rathausschlüssel raus und erhielt dafür eine große Packung Klopapier von den ECC-Freunden. „Das fehlt mir Zuhause“, scherzte der OBM, und weiter: „Wenn das alle ist, bekomme ich den Schlüssel wieder.“

Blitzschnell war der Schlüssel gewechselt

Tja, die Schlüsselübergabe war wohl die schnellste in der Geschichte des ECC, den es in dieser Session seit nunmehr 50 Jahren gibt. So schnell wie der OBM vorm Rathaus war, so schnell verschwand er wieder. Und was ist nun mit feiern? Und großen Gala-Veranstaltungen im Februar? Laut Gürke habe sich der ECC entschieden, dass diese nicht stattfinden. „Das ist noch nicht endgültig, aber wir tendieren dahin. Derzeit ist vieles unsicher. Wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt.“ Die Blitz-Schlüsselübergabe verfolgten ein paar Besucher aus der Ferne, die in benachbarten Geschäften einkaufen waren. Auch vorbeifahrende Autos zeigten sich mit einem Hup-Konzert solidarisch mit Eilenburgs Narren, denen Corona irgendwie den Spaß verhagelt.

PKV-Präsidentin Steffi Grieser und der 1.Vorsitzende des PKV, Frank Limpius, holten sich gestern trotzdem den Gemeindeamtsschlüssel bei Bürgermeister Lothar Schneider ab. Quelle: Steffen Brost

Bad Dübens Bürgermeisterin nimmt den Strick

Wenn es anders nicht geht, dann müssen sich schlaue Köpfe etwas anderes einfallen lassen. Und so tüftelten Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster und der Präsident des Hammermühler Karnevalsverein (HKV), Matthias Lachmann, eine corona-sichere Variante der Schlüsselübergabe aus. 16.11 Uhr ging die Machtübernahme über die Bühne. Ohne Tamtam und Tätärä. Mit weißen Schutzanzügen, Mundschutz und Narrenkappe nahm die kleine Narrendelegation die aktuelle Situation etwas auf die Schippe. „Den Schlüssel wollten wir trotz Corona haben. Der kommt nun halt per Seil aus dem Büro der Bürgermeisterin. Egal wie, jetzt haben wir das Ding und geben ihn bis Aschermittwoch nicht mehr her. Wir hoffen, dass wir im Januar und Februar wenigstens etwas für das Publikum anbieten können“, so Lachmann.

Närrische Machtübernahme mit Abstand in Pressel

In Pressel holten sich Präsidentin Steffi Grieser und der 1.Vorsitzende des Presseler Karnevalsvereins (PKV), Frank Limpius, den Schlüssel bei Bürgermeister Lothar Schneider ab – trotz des allgemeinen Corona-Durcheinanders. Wie von Steffi Grieser zu erfahren war, hat der Elferrat des PKV zusammengesessen und sich über die 49. Session ausgetauscht. „Karneval kann nicht so wie immer stattfinden. Wir haben bis Aschermittwoch alles abgesagt. Weil niemand weiß, wie es wird. Wir verlegen die närrischen Tage kurzerhand in den Sommer. Über Einzelheiten informieren wir rechtzeitig“, sagte Grieser. Lothar Schneider freut die Entscheidung. „Karnevalisten sind für mich wie Aufstehmännchen. Ich bin mir sicher, wenn die Ampel wieder auf Grün stehen, dass sie dann ihr Publikum mit ihrem Bühnenprogramm begeistern werden. Auch, wenn es erst im Sommer ist.“

Von Nico Fliegner/ Steffen Brost