So läuft es mit der Maskenpflicht in Delitzsch, Eilenburg und Düben

Delitzsch

Der reguläre Unterricht kann stattfinden, aber die aktuellen Corona-Auflagen für die Schulen haben sich noch einmal verschärft, besonders für ältere Schüler. So müssen die Jahrgänge 11 und 12 der Gymnasien nun auch im Unterricht den Mund-Nasen-Schutz tragen. Seit einer Woche gelten die neuen Regeln. Welche Erfahrungen haben die Schulen in der Region gemacht?

„Wir kommen zurecht“, stellt Andreas Fronmüller, Leiter des Beruflichen Schulzentrums Delitzsch fest. Schon vorher waren Schutzmasken auf Flur und Gang zu tragen. Ein Raum, der sich nicht wie vorgeschrieben belüften lässt, ist aus dem Betrieb genommen, die Aula wird nun mit für Unterricht und Klassenarbeiten genutzt. Auch alle Lehrer sind an Deck. Ebenso gab es unter den Schülern bisher nur Corona-Verdachtsfälle, die sich aber nicht bestätigten. Zudem nehmen die Schüler die Bestimmungen ernst. „Aber es belastet alle unheimlich“, merkt Fronmüller an. „Denn es wird derzeit nur unterrichtet und sonst nichts. Das ist schwierig, gerade, wenn es auf Weihnachten zugeht.“

Auch für die Schüler in der Artur-Becker-Oberschule Delitzsch war es nicht neu, den Mund-Nasen-Schutz auf den Gängen zu tragen. „Die sind bei uns so eng. Es geht nicht anders. Das klappt aber relativ problemlos“, erklärt Leiterin Gundel Adler. Dass der Schutz auch auf dem Schulhof nötig ist, wenn Abstände nicht eingehalten werden, ist ungewohnt. „Da müssen unsere Lehrer immer mal ermahnen.“

Für die Jüngsten in den Grundschulen besteht keine Maskenpflicht. „Aber unsere Kooperationen sind derzeit leider nicht möglich“, erklärt Britta Kaiser-Deutrich, Leiterin der evangelischen Grundschule Peter & Paul in Delitzsch. So können die externen Lehrkräften aus der Musikschule derzeit nicht unterrichten, das vereinbarte Programm im Museum muss ausfallen, auch zum Kegeln kann es derzeit nicht gehen. „Aber wir greifen verstärkt auf die Online-Möglichkeiten zurück. Gerade gestern gab es eine Premiere. Beim Flöten-Unterricht wurde die Lehrerin einfach zugeschaltet. Es hat prima geklappt.“

Am Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburggebe es zwar keine Maskengegner, erfreut seien die Schüler jedoch nicht, so Schulleiter Dieter Mannel. „Es ist trotzdem viel besser als Home-Schooling, das sagen auch die Schüler.“ Während im Gebäude und auf dem Hof für alle die Maskenpflicht gilt, tragen sie im Unterricht nur die Elft- und Zwölftklässler. „Das größte Problem ist die fehlende, nonverbale Kommunikation. Auf der zwischenmenschlichen Ebene funktioniert der Unterricht ohne Maske besser“, gibt Mannel zu bedenken. In der Regel würden sich auch alle Schüler daran halten, bestätigt er: „Wenn jemand keine Maske trägt, hat er es einfach kurz vergessen. Dann weisen wir ihn darauf hin und er setzt sie auf.“ In den Klassenzimmern wird wie bereits vor den Herbstferien regelmäßig stoßgelüftet.

Die Grundschule Bergist mit der aktuellen Situation sehr zufrieden. Die Maske ist generell freiwillig, die Schüler tragen sie nur in den Gängen, wenn sich Klassen vermischen. Leiterin Uta Scherbacher betont: „Unsere Kinder sind toll. Alle 182 halten sich an die Regeln, ohne, dass man sie darauf hinweisen muss.“ Laut Scherbacher sei die Situation entspannt. Es wird regelmäßig gelüftet, desinfiziert und natürlich werden die Hände gewaschen.

Klappt es mit dem Masketragen in der OberschuleBad Düben? Schulleiterin Ute Kirchhof beantwortet es so: „Ja, aber man muss auch immer mal daran erinnern.“ Am Morgen steht sie mit Stellvertreterin Stefanie Matz am Eingang, auch die Pausenaufsicht wurde verstärkt und hier und da gibt es mal den Hinweis: „Maske richtig über Mund und Nase ziehen.“ Das Lüften gehört wie das Schulläuten zu Mathe, Deutsch und Co. dazu, in den Pausen und einmal pro Unterrichtsstunde Stoß- oder wo es möglich ist, Querlüften für 3 bis 5 Minuten, um einen Luftaustausch zu ermöglichen. Angeschafft werden sollen noch CO2-Lampen, die die Luftbelastung anzeigen. Corona zum Opfer fällt im Winter die Haus-Pause. „Die Kinder können sonst entscheiden, ob sie zur Hofpause raus gehen oder im Haus bleiben. Das geht nun nicht, die Gänge sind zu eng.“ Für kleine Räume hatte die Stadtverwaltung eine Lösung parat: Sie stellte Plastik-Schilder bereit, die zwischen Lehrer-Tisch und der ersten Bank aufgestellt werden.

Klare Lüftungs-, Desinfektions- und Maskenregeln gelten auch am Evangelischen Schulzentrum Bad Düben. An der Grund- und Oberschule sowie am Gymnasium müssen „Mund- und Nasenschutz getragen werden, wenn es keinen Frontalunterricht gibt“, so Leiterin Doreen Model. Heißt, bei Partner- und Gruppenarbeit ist Maskenpflicht. Das gilt auch für alle Wege und den Schulhof. „Die Grundschüler müssen dies bei der Hofpause nicht tun, aber Abstand halten, weil sie nicht in Grüppchen beieinander stehen, sondern sich viel bewegen.“ Der Unterricht läuft normal, alles, was mit externen Partnern zu tun hat, beispielsweise bei den Ganztagsangeboten, oder Exkursionen, findet derzeit nicht statt.

Von Kathrin Kabelitz, Heike Liesaus, Yvonne Schmidt