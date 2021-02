Nordsachsen

Was für ein Kaiserwetter mitten im Februar. Vor einer Woche bekam die Region Nordsachsen Unmengen von Schnee ab, dann folgte klirrende Kälte. Für den Winterdienst bedeutete das in den vergangenen Tagen und Nächten viel Stress, auch Fußgänger und Autofahrer kämpften mit den schwierigen Bedingungen. Nun hieß es noch einmal: Genießen. Bevor mit Wochenstart die Temperaturen wieder steigen, bot das Wochenende noch einmal traumhafte Bedingungen für Spaziergänger und Wintersportler.

Behörden warnen: Zugefrorene Seen nicht betreten

Überall im Kreisgebiet waren die Spaziergänger unterwegs, ob zu Fuß, hoch zu Ross oder auf Skiern. Nicht überall war die Winterfreude ungetrübt. Am Werbeliner See bei Delitzsch sprach die Polizei mehrere Verwarnungen aus. Der Grund: Viele Spaziergänger verließen im Naturschutzgebiet die festgelegten Wege, rodelten oder betraten die zugefrorene Fläche des Gewässers. Auch auf dem Wallgraben in Delitzsch oder dem Großen Teich in Torgau, der nur alle paar Jahre mal zufriert, waren Groß und Klein unterwegs. Vor dem Betreten aber wird ausdrücklich gewarnt. Die Teiche und Seen sind nicht freigegeben, weil niemand weiß, wie dick die Eisdecke wirklich ist,

