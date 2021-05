So schön wird Schloss Pressel

Schloss Pressel ist auf dem Weg zurück zu alter Pracht

Ab Ende des Jahres soll Schloss Pressel in neuem Glanz erstrahlen. Schon in den nächsten Tagen verschwinden die ersten Baugerüste. „Wir liegen in den letzten Zügen der Fassadengestaltung. Im Inneren wird es noch ein Weilchen dauern. Aktuell wird dort am Trockenbau, der Heizungsinstallation sowie an der Elektroanlage gebaut. Zudem wurden Arbeiten für Fliesenleger, Türenbauer und Parkettverleger vergeben. Diese werden vorwiegend Unternehmen aus der Region übernehmen“, sagte Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos).

Seit vielen Jahren wir der kleinen Schlossgarten in Pressel von ehrenamtlichen Helfern in Schuss gehalten und gepflegt. Quelle: Steffen Brost

Kaiserstuhl war völlig marode

Dass der Bauherr und seine Planer bei der Sanierung eines über 100 Jahre alten Gebäudes manche Überraschungen erleben, zeigte der sogenannte Kaiserstuhl, an dessen Holzbalken das Turmdach verankert ist. „Erst, als wir ihn bei der Sanierung dieses Bereiches freilegten, wurde festgestellt, das er völlig marode ist und ebenfalls dringend saniert werden muss. Diese Mehrkosten versuchen wir woanders wieder einzusparen“, so Schneider weiter.

Schloss Pressel Das einstige Herrenhaus des ehemaligen Erbrichtergutes wurde in den Jahren 1910 und 1911 für den späteren Reichstagsabgeordneten Günter Gereke gebaut. Das Schloss diente nach Ende des Zweiten Weltkrieges als Kommandantur der Roten Armee. Später nutzten es Umsiedlerfamilien aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten als Wohngebäude. Zu DDR-Zeiten war im Schloss die örtliche Grundschule untergebracht, die allerdings nach dem Schuljahr 1996/97 aufgelöst wurde. 1997 war hier das Büro der Heimvolksschule. Ein Jahr später bezog der Naturpark Dübener Heide das Schloss mit seiner Geschäftsstelle und einer örtlichen Tourismusinformation. Zuletzt stand das Gebäude leer.

Ein Großteil der Arbeiten fertig

Der größte Teil der Bauarbeiten ist realisiert. Das Gebäude wurde im Kellerbereich entkernt, Mauern trockengelegt. Immer unter Beachtung der denkmalschutzrechtlichen Auflagen. Mittlerweile erfolgte ein Treppenhausanbau sowie der Einbau eines Fahrstuhls, um Barrierefreiheit zu schaffen. Im Untergeschoss sollen sich später die Sanitäranlagen befinden. Außerdem ist hier ein Saal für Feiern, sowie eine Küche vorgesehen.

Ein Hingucker nach der Fertigstellung soll laut Bürgermeister Lothar Schneider der Eingangsbereich mit dem historischen Treppenhaus werden. Quelle: Steffen Brost

Einliegerwohnung wird derzeit noch nicht ausgebaut

Im Obergeschoss entstehen Ausstellungsräume sowie eine historische Landratsstube, wo unter anderem die Geschichte des Gebäudes und seines Erbauers, Landrat Günter Gereke, erzählt werden soll. Und unter dem Dach ist eine Einliegerwohnung geplant, die in der aktuellen Phase jedoch erstmal nicht grundhaft ausgebaut wird.

Sanierung kostet rund 1,4 Millionen Euro

Die Gemeinde Laußig steckt rund 1,4 Millionen Euro in die Wiederbelebung des aus dem Jahr 1910 stammenden historischen Gebäudes. Freistaat Sachsen und Bund schießen rund 900 000 Euro aus dem Projekttopf „Wiederbelebung – Gutshaus Schloss Pressel mit Parkanlage als Kunst-Erlebnis-Stätte Dübener Heide“ zu. Aktuell gibt es viele Interessenten, die sich für Räume interessieren. Wer jedoch wo einzieht, soll über ein noch zu erstellendes Nutzungskonzept festgelegt werden, das fördermittelkonform ist als auch verschiedene Varianten enthält.

Garten erstrahlt bereits in neuer Schönheit

Bereits in neuer Schönheit zeigt sich die rund 7000 Quadratmeter große Gartenanlage rings um das Schloss. Ein kleines Rondell bildet dabei das Zentrum, in dessen Mitte sich ein Quellsteinbrunnen befindet. Mehrere Wege schlängeln sich durch das leicht hügelige Areal. Neben einem erhöhten Konzerthügel gibt es mehrere gestaltete Sitzecken und einen Grillplatz. Seit einiger Zeit kümmern sich ein paar Ehrenamtliche aus Pressel um die Hege und Pflege des Areales.

Von Steffen Brost