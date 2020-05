So sieht ein Bad Dübener Holzkünstler die Corona-Krise

Bad Düben

Was denkt und fühlt ein Holzkünstler zu Zeiten von Corona? Der Bad Dübener Raik Zenger gewährt seinen Einblick in die eigene Gefühlswelt. Er hat zu Kettensäge und Farbe gegriffen und drei kleine Skulpturen gestaltet, die er am Vormittag des 1. Mai auf dem Platz vor dem Naturparkhaus in der Kurstadt aufgestellt hat – drei Stelen in Schwarz-Rot-Gold mit Masken und Sense und von drei Zäunen umgeben. Wofür sie stehen? „Da kann sich jeder so seine eigenen Gedanken machen“, sagt Zenger.

Der Bad Dübener Holzkünstler Raik Zenger. Quelle: Steffen Brost

Kunstwerk soll auch warnen: Die Gefahr ist noch nicht vorbei

Unschwer aber ist zu erkennen, was den Künstler derzeit beschäftigt: Deutschland, Corona, Tod, das Eingesperrt-Sein. Kaum hatte Raik Zenger seine Kunstwerke an der Stelle aufgestellt, wo normalerweise große Plakate für städtische Veranstaltungen werben, blieben die ersten Passanten stehen und machten Fotos. Zenger will die Figuren jetzt erstmal stehen lassen – auch als klare Warnung: Es gebe zurzeit zwar viele Lockerungen, die Situation sei corona-geschuldet aber immer noch angespannt, die Gefahr noch lange nicht vorbei: „Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

