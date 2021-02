So viele aktuelle Corona-Fälle gibt es im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Am Wochenende ist die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen auf 420 gesunken. Am Freitag waren noch 479 Einwohner als Corona-positiv registriert. Am Donnerstag lag diese Zahl bei 491; am Mittwoch bei 513, am Dienstag bei 536.

Insgesamt – also einschließlich der inzwischen nicht mehr infizierten Betroffenen – wurde das Virus seit März vergangenen Jahres bei 8543 Personen im 197 000-Einwohner-Kreis Nordsachsen nachgewiesen. 262 Todesfälle wurden seither im Zusammenhang mit Corona gezählt. In einer angeordneten häuslichen Quarantäne befanden sich noch 1099 Einwohner. Der Inzidenzwert im Kreis – die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – lag laut Sozialministerium bei 69,3.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 67, Quarantäne aktuell: 117, Todesfälle: 44

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 73, Quarantäne aktuell: 146, Todesfälle: 53

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 89, Quarantäne aktuell: 235, Todesfälle: 98

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 114, Quarantäne aktuell: 277, Todesfälle: 53

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 60, Quarantäne aktuell: 135, Todesfälle: 6

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 15, Quarantäne aktuell: 34, Todesfälle: 8

2 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage:

Arzberg: 3

Bad Düben: 7

Beilrode: 6

Belgern-Schildau: 36

Cavertitz: 1

Dahlen: 11

Delitzsch: 19

Doberschütz: 5

Dommitzsch: 8

Dreiheide: 5

Eilenburg: 16

Elsnig: 1

Jesewitz: 6

Krostitz: 1

Laußig: 6

Liebschützberg: 3

Löbnitz: 3

Mockrehna: 1

Mügeln: 4

Naundorf: 14

Oschatz: 14

Rackwitz: 8

Schkeuditz: 24

Schönwölkau: 8

Taucha: 9

Torgau: 23

Trossin: 3

Wermsdorf: 8

Wiedemar: 13

Zschepplin: 7

Von LVZ