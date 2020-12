So wird Bad Dübens Muldebrücke zu Weihnachtsschmuck

Bad Düben

Wer in diesen Tagen durch die Kurstadt spaziert, kann in einigen Fenstern einen leuchtenden Schwibbogen mit Bad Dübener Motiv entdecken. Geschaffen hat ihn Franz Engelhardt. Der Mechatronik-Azubi von Profiroll Technologies hat schon vor Jahren die Liebe zu Holz, Metall und Elektrik entwickelt. „Ich bastele sehr gern. Am Anfang war das Holz, später kamen dann LED, leuchtende Schriften und Programmierung dazu. Und so kam es auch, dass ich nach meinem Abitur eine Ausbildung zum Mechatroniker begonnen habe“, erzählt er.

Dübener hat sich CNC-Maschine gebaut

In den vergangenen Wochen entstand in seiner kleinen Werkstatt im Ortsteil Hammermühle eine CNC-Maschine – komplett selbst konstruiert, verkabelt und zusammengebaut. Das Know-how lernte der Azubi in seiner Ausbildung und im Internet. „Einige Teile habe ich im Internet bestellt, andere mit dem 3-D-Drucker selbst hergestellt. Vor ein paar Tagen ist alles fertig geworden. Es funktioniert einwandfrei“, freut er sich.

Schwibbogen mit Dübener Motiven

Das erste, was der 23-Jährige mit der Maschine fräste, war ein Schwibbogen mit markanten Motiven seiner Heimatstadt. Inspiriert hatten ihn die vielen leuchtenden Schwibbögen in der Stadt. „Man sieht sie jeden Abend so schön leuchten. Ich fand, dass man anstatt mit Erzgebirgsmotiven auch einen Schwibbogen mit Sehenswürdigkeiten aus unserer Stadt machen kann.“ Franz Engelhardt setzte sich an den Computer und konstruierte einen Lichterbogen. „Mit Muldebrücke, Kirche, Ziegenböcken, Burg, Rathaus und Mühle, also dem, was unsere Stadt so ausmacht. Schon nach zwei Stunden war das Deko-Einzelstück fertig. Ein Stück Bad Dübener Volkskunst für die Wohnstube war geboren“, erzählt der junge Mann.

Großes Echo auf das Unikat

Seine Freundin Linda war so begeistert, dass sie das fertige Werk mit ihrem Handy fotografierte und in ihren Whatsapp-Status stellte. „Ich wusste das erst gar nicht. Erst, als sich darauf viele Freunde und Bekannte meldeten und erklärten, dass sie auch so etwas Schönes haben wollen, hab ich das Ganze mitbekommen. Auch meinen Feuerwehrkameraden blieb das nicht verborgen. Und es dauerte wiederum nicht lange, bis auch unsere Bürgermeisterin Astrid Münster davon Wind bekam“, schmunzelt Engelhardt.

Schwibbogen mit Motiven aus Leipzig

Seinem Hobby intensiv nachzugehen, schafft er aber gar nicht. Aktuell muss er für die Abschlussprüfungen seiner Ausbildung büffeln. Bis Weihnachten wollte er dennoch den einen oder anderen Lichterbogen schaffen. Als Material für den Bogen und die Motive dient Pappel-Sperrholz. Der Fuß ist aus Fichtenholz. Je nach Wunsch kommen batteriebetriebene LED-Kerzen oder eine elektrische Lichterkette zum Einsatz.

Aktuell gestaltet der 23-Jährige einen Schwibbogen mit Motiven aus Leipzig. „Das soll ein Geschenk für eine gute Freundin in der Messestadt werden. Auch einen für den Kindergarten in Schwemsal habe ich bereits angefertigt“, erzählt der Bad Dübener. Eigentlich sei alles möglich, was reingefräst werden kann. Es werde ja ohnehin im Computer erstellt und die Fräse schneide das dann millimetergenau aus.

Von Steffen Brost