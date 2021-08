Bad Düben

Ein kleines Papier mit einem typischen Heidemotiv erfreut sich alljährlich großer Beliebtheit im Naturpark Dübener Heide: die Heide-Aktie. Seit nunmehr 13 Jahren kann sie jeder, der sich mit einer Spende für die Naturparkregion engagieren will, zeichnen. Seither gibt es über 60 Heide-Aktionäre. Viele sind darunter, die sich jedes Jahr beteiligen und 50, 100 oder noch mehr Euro spenden.

Langjährige Heide-Aktionäre

Evelin Bartelk aus Bad Düben zählt bereits zu den langjährigen Heide-Aktionären. Auch diesmal hat sie wieder zugegriffen und sich eine Aktie mit neuem Motiv gesichert, ebenso wie Familie Schöley aus Gräfenhainichen, die von Anfang an zu den Heide-Aktionären gehört. Die Aktionäre kommen dabei aber nicht nur aus der Region. Auch Leipziger, die die Heide für sich entdeckt haben, sind darunter.

Nunmehr hat der Verein Dübener Heide die neue Heide-Aktie für das Jahr 2021 vorgestellt und Bilanz über die Verwendung bisher eingeworbener Gelder für den Naturpark Dübener Heide gezogen. Wie der Vereinsvorsitzende Axel Mitzka auf der Aktionärsversammlung in der Schönen Aussicht in Bad Schmiedeberg sagte, seien im vergangenen Jahr Spenden in Höhe von insgesamt rund 13 000 Euro beim Heideverein eingegangen, darunter 4100 Euro, die über Heide-Aktien kamen. Das Geld ist nach Angaben von Naturparkleiter Thomas Klepel unter anderem für Artenschutzprojekte ausgegeben worden, so für einen Aktionstag zur Pflege von ökologisch wertvollen Wiesen. Da ging es mit der Handsense an die Pflege. „Für Menschen, die im Büro arbeiten, ist so eine Arbeit manchmal wie eine Befreiung“, stellte Mitzka fest. Sie seien im Anschluss „glücklich und regelrecht beseelt von solchen Aktionen und Einsätzen in der Natur“.

Dafür wird das Geld verwendet

Des Weiteren floss das Geld in die Anlage einer Hirschkäferwiege. Das haben englische Studenten übernommen und auf einer Waldfläche Baumstümpfe in die Erde gegraben. Die verfaulen dann und bieten dem Hirschkäfer gute Bedingungen für die Eiablage. Außerdem wurden mit dem Geld eine Nisthilfe für den Weißstorch an der Niedermühle in Bad Düben gebaut und der Heidemühlteich saniert. Ebenfalls fanden im Frühjahr verschiedene Baumpflanzaktionen statt.

Das Motiv der Heide-Aktie für 2021, das aus dem großen Bilder-Fundus des bereits verstorbenen Heidemalers Wolfgang Köppe stammt, sind diesmal Bäume. Das Bild sei bewusst ausgewählt worden, so Mitzka, denn den Wäldern gehe es nicht gut. Auf der Aktionärsversammlung haben sich mehrere Heide-Aktionäre spontan bereit erklärt, weitere Aktien zu zeichnen. Sie können in unbegrenzter Höhe erworben werden. Heide-Aktien haben dabei einen rein ideellen Wert. Wer ein Papier erwirbt, unterstützt direkt den Naturpark Dübener Heide.

So kommt man an eine Aktie

Der Verein Dübener Heide lässt die Menschen seit 2008 auf diese Weise an der Entwicklung des Naturparks teilhaben. Hunderte Aktien sind seither herausgegeben worden. Weil die Aktien-Papiere jedes Jahr ein neues Motiv haben, erreichen sie im Verlauf der Jahre auch einen Sammlerwert.

Wenn Sie den Naturpark Dübener Heide als Heide-Aktionär, als freiwillig Engagierter im Naturschutz oder als Mitglied unterstützen wollen, informieren Sie sich unverbindlich unter Telefon 034243 72993 oder fordern Sie kostenloses Info-Material per E-Mail ab: info@naturpark-duebener-heide.de

Von Nico Fliegner