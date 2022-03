Eilenburg/ Bad Düben

Die Bitte findet sich derzeit in ähnlicher Form in vielen Supermärkten in der Region: „Bitte seid solidarisch und denkt auch an eure Nachbarn – verzichtet daher auf eine unnötige Bevorratung“, steht auf einem Zettel im Eilenburger Penny Markt. Dieser hängt vor einem leeren Regal. Sonnenblumen- und Rapsöl ist trotz des Appells am Freitagmittag ausverkauft. Und das, obwohl die Abgabe bereits auf eine Flasche pro Kunde beschränkt worden war. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Rewe in Bad Düben. Hier fehlt es an fast sämtlichen Pflanzenölen. „Olivenöl hätten wir noch“, schlägt eine Mitarbeiterin vor.

Hamsterkäufe in Nordsachsen Quelle: privat

Krieg in der Ukraine: Lieferengpässe verunsichern Kunden

„Es sind mehrere Faktoren, die hier zusammenkommen“, sagt ein Mitarbeiter des Eilenburger Kauflands. „Natürlich ein gewisses Hamstern unter den Leuten – aber auch Lieferengpässe.“ In direktem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine steht etwa der Run auf Sonnenblumenöl. Denn gut drei Viertel der weltweiten Exporte kommen aus der Ukraine und Russland. Auch Mehl wird teurer und ist somit häufig vergriffen.

Der Ansturm auf andere Produkte scheint eher mit dem Sicherheitsbedürfnis der Kunden in Zusammenhang zu stehen. So ist im Kaufland Eilenburg – wie schon zu Beginn der Corona-Krise – wieder das Klopapier knapp. Und auch Nudeln und Reis werden verstärkt nachgefragt. Angesichts der Meldungen über Engpässe hat der „Handelsverband Lebensmittel“ an die Deutschen appelliert, Hamsterkäufe zu unterlassen.

Von hgw