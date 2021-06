Spannende Waldwoche für Vorschulkinder aus Bad Düben

Bad Düben

Eine spannende Waldwoche liegt hinter den Vorschulkindern der Diakonie-Kindertagesstätte „Sankt Nikolai“ aus Bad Düben. Ganze fünf Tage verbrachten die Mädchen und Jungen ausschließlich in der Natur. Für ihr kleines Abenteuer hatten sie sich das Revier Kirchenforst in der Dübener Heide ausgesucht. Das Wetter hat die ganze Woche gut mitgespielt, die Regenvarianten konnten deshalb in der Schublade bleiben.

„Endlich dürfen wir wieder mehr“

Sowohl für Kinder als auch Erzieher war der Trip in die Natur vor der Haustüre ihrer Heimatstadt ein regelrechtes Aufatmen nach der strengen Coronazeit. „Endlich dürfen wir wieder mehr. Diese fünf Tage waren einfach nur Spitze. 19 Mädchen und Jungen haben dabei die Natur erlebt. Davon werden sie noch lange erzählen. Denn Spielen im Wald ist etwas ganz anderes als in unserer Einrichtung. Da piepsen die Vögel von den Bäumen und man hört die Natur regelrecht aufleben“, schwärmt Kita-Leiterin Antje Herrmann.

Eltern ziehen mit

Jeden Tag gab es etwas anderes zu erleben. Von Singen mit Kantor Norbert Britze und Schnipseljagd über spannende Geschichten von Waldpädagogin Angela Richter bis hin zu einem Naturtag mit Mandala basteln und mehr waren die Tage gefüllt. Unterstützung bei dem Abenteuerprojekt gab es nicht nur aus dem eigenen Team, sondern auch von vielen Eltern. „Die haben super mitgezogen und diese Tage für die Kinder zum Erlebnis werden lassen. Ohne unsere Eltern wäre das nicht so toll geworden“, bedankt sich Antje Herrmann.

Waldpädagogin Angela Richter aus Eilenburg hatte den neugierigen Kindern viele Geschichten mitgebracht. Da gab es spannende Anekdoten zu den Tieren des Waldes, dem zurückgekehrten Wolf und die Sage über den Gesundbrunnen. „Die Kinder haben wunderbar mitgemacht und richtig viel gewusst. Die können im September alle eingeschult werden“, sagte Richter.

Von Steffen Brost