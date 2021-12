Spende für Bad Dübens Suppenküche – das ist geplant

Bad Düben

Als Carmen Schulz erfuhr, dass die Suppenküche in Bad Düben eine Spende bekommt, ratterte es sofort in ihrem Kopf: „Dann gibt es zur Bohnensuppe noch Rindfleisch dazu.“ Das passt zu der 59-Jährigen, die seit 6. Januar 2006 ehrenamtlich die Kochlöffel schwingt, um zusammen mit ihrem Mann Helmut (68) Bedürftigen der Kurstadt einmal in der Woche in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten Bad Düben ein warmes Mittagessen zu bereiten.

Als EnviaM-Kommunalbetreuerin Konstanze Lange jetzt den Scheck in der Adventgemeinde übergab, hatte Carmen Schulz noch viele weitere Ideen im Kopf, wie das Geld umgesetzt werden soll. Das eine oder andere Küchengerät kann gekauft werden, der Großteil aber geht in Lebensmittel, mit denen Essen gekocht werden kann. 1000 Euro sind da schon eine hilfreiche Summe für eine Institution, die komplett ehrenamtlich arbeitet und nur dank Spenden möglich ist, freute sich das engagierte Ehepaar.

Jeden Mittwoch eine Mahlzeit

Immer mittwochs kochen die beiden für Bedürftige der Stadt. Etwa 20 bis 25 Frauen und Männer aller Altersgruppen sind für die warme Mahlzeit sehr dankbar. Dankbar ist auch Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) für das, was die „Heinzelmännchen“ von Bad Düben leisten. „Das macht es auch für mich leichter, wenn es Menschen gibt, denen die Stadt nicht egal ist.“

3750 Euro für Projekte in Nordsachsen

EnviaM würdigt in der Adventszeit soziale Vereine und Einrichtungen für ihr gemeinnütziges Engagement. In Nordsachsen überreicht der Energiedienstleister insgesamt 3750 Euro. Geld ging auch an den KSV Leinetal – 500 Euro für die Weihnachtsfeier, SV Süptitz – 500 Euro für die Sanierung des Clubhauses, Heimatverein Naundorf (bei Oschatz) – 750 Euro für den Erhalt des Spielplatzes sowie Förderverein Schloss Taucha – 1000 Euro für die Sanierung und das Jubiläum des Schlosses.

Von Kathrin Kabelitz