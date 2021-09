Sperrung in Bad Dübens Innenstadt: So läuft der Verkehr

Bad Düben

Nichts geht mehr für Autos und Lkw in Bad Dübens Innenstadt. Seit dem Morgen ist die Straße am Markt/B 183 wegen einer Havarie an einer Wasserleitung voll gesperrt. Am Freitag wurde der Schaden bemerkt, die Arbeiten konnten jetzt erst starten. Das Ende des Baumaßnahme ist für Freitag avisiert. Die Befürchtung war groß, dass es auf den Umleitungsstrecken zu großen Staus kommt.

Chaos ist bisher ausgeblieben

Allerdings: Das befürchtete Verkehrschaos am Montagmorgen in der Kurstadt ist bisher ausgeblieben. Der Verkehr rollte in den Morgen- und Vormittagsstunden einigermaßen reibungslos. Die Umleitungsstrecke in Richtung Leipzig ist über Dommitzscher Straße, Postweg und Schmiedeberger Straße ausgeschildert. Ortskundige nahmen schnell auch die Verbindung über den Körbitzweg in Richtung Leipzig oder Bitterfeld. Die Ritterstraße ist weiter befahrbar.

Körbitzweg besser als Schmiedeber Straße?

Einige Bad Dübener verstehen nicht, dass der gesamte Verkehr über die Schmiedeberger Straße rollen muss. „Der Körbitzweg ist meiner Meinung nach viel besser dafür geeignet. Auch für den Lkw-Verkehr. Und man kommt sogar noch schneller durch die Stadt als auf der offiziellen Umleitungsstrecke. Ansonsten lief es ohne Stau ab“, hat Anwohner Michael Kühn beobachtet.

Arbeiten bis voraussichtlich Freitag

Angekündigt hat sich die Reparatur zum Ende der Vorwoche. Am Freitagmorgen stand plötzlich die Straße in diesem Bereich 20 Zentimeter unter Wasser. Die Stadt hatte daraufhin den Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen informiert. Die Überprüfungen ergaben, dass ein Trinkwasserschieber in rund drei Meter Tiefe kaputt ist. Die Wasserversorgung für die Bewohner zweier Häuser ist gesichert. Laut Angaben des Versorgungsverbandes kann die Reparatur nicht länger aufgeschoben und muss sofort durchgeführt werden. Der Trinkwasserverband will die Havarie so schnell wie möglich beheben.

Von bro/ka