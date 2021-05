Spielplatz in Kossa hat nun überdachte Sitzgruppen

Kossa

Nico Gensichen ist erst vor kurzem mit Frau und seinen Kindern Nele und Pauline von Bad Düben nach Kossa umgezogen. Seitdem genießen sie die Ruhe des Heidedorfes und sind oft auf dem schicken Spielplatz unterwegs. Dort gibt es seit einigen Tagen eine neue kleine Attraktion. Kossas Ortsvorsteher Olaf Prautzsch ließ neue und überdachte Sitzmöglichkeiten aufbauen.

Sitzmöglichkeiten fehlten

„Unser Spielplatz ist etwa fünf Jahre alt und wird durch den Gemeindemitarbeiter sehr gut in Schuss gehalten. Was in der Vergangenheit fehlte, waren ein paar Sitzmöglichkeiten. Die alten waren vergammelt und verwittert. Auch die Eltern, die oft mit ihren Kindern am Spielplatz sind, haben sich gewünscht, dass hier etwas Neues hinkommt“, so Olaf Prautzsch.

Partner Sachsenforst

Der Ortsvorsteher fackelte nicht lange und nahm die Sache selbst in die Hand. Bei den Auszubildenden des zweiten Lehrjahres von Sachsenforst und deren Ausbilder Philipp Hentschel fand er Gehör und die entsprechende Fachkenntnis, wie man so etwas richtig baut. „Finanziert haben wir das durch Privatinitiative. Binnen kürzester Zeit haben die Lehrlingen das Holz gesägt und innerhalb von wenigen Tagen zwei Sitzunterstände für jeweils bis zu zwölf Leute zusammengebaut und am Kossaer Spielplatz aufgebaut. Jetzt wird es von den Besuchern gerne genutzt, weil man hier auch mal unter freiem Himmel einen kleinen Kindergeburtstag feiern kann“, so Prautzsch weiter. Auch Familie Gensichen gefällt die überdachte Sitzgruppe. „Der Spielplatz ist top gepflegt und die Holzhütten machen das alles rund. Wir kommen gerne wieder“, sagt Nico Gensichen.

Hoffnung, dass alles schön bleibt

Nun wünscht sich Ortsvorsteher Olaf Prautzsch noch zwei Federwippen für die Spielplätze in Durchwehna und Kossa. Dafür sucht er nach einem Sponsor. „Wir haben in diesem Jahr noch die Randbereiche am Spielplatz durch neue Sträucher und Pflanzen etwas aufgehübscht und hoffen, dass das alles anerkannt und nicht gleich wieder durch Vandalismus zerstört wird“, erklärt Prautzsch.

Lösung für Jugendklub gesucht

Auch für den benachbarten Jugendklub sucht der Ortschef noch nach einer Lösung. Aktuell ist der Klub geschlossen, weil sich niemand kümmert. „Wir haben dort ohnehin einen Generationenwechsel. Zur Zeit suche ich Jugendliche, die dort Verantwortung übernehmen und sich um den Jugendklub und alles, was dazu gehört, kümmern wollen. Aber ich bin mir sicher, dass sich hier zeitnah etwas tut“, so Prautzsch.

Von Steffen Brost