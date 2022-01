Bad Düben

Der Sprengsatz, der am Dienstag an einer Zufahrtsstraße zum Klärwerk Altenhof in Bad Düben gefunden wurde, beschäftigt weiter die Ermittler der Polizei. Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. „Die Ermittlungen zum Verdacht des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz bei der Kriminalpolizei werden aktuell geführt“, sagte Therese Leverenz von der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch. Dabei würden auch mögliche Zusammenhänge mit anderen Explosionen in Nordsachsen, wie die am ehemaligen Laußiger Heidecenter im Dezember überprüft.

Mitarbeiter des Zweckverbandes hat die Flasche gefunden

Ein Mitarbeiter des Zweckverbandes Abwassergruppe Dübener Heide hatte am Dienstagvormittag auf einem Feldabschnitt an der Straße das Kabel entdeckt. Als er es wegräumen wollte, kam plötzlich noch mehr zum Vorschein, wie Geschäftsführerin Bärbel Deutrich berichtet. „Der Draht lag neben der Zufahrt. Unser Kollege hatte ihn gefunden und wollte ihn entsorgen. Doch dabei entdeckte er, das am anderen Ende des Kabels noch eine Flasche und ein weiteres Päckchen hingen. Er hat im wahrsten Sinne des Wortes alles fallen lassen, und wir haben daraufhin sofort die Polizei informiert.“

Zur Galerie Bei Bad Düben wurde am Dienstag nahe der Zufahrtsstraße zum Klärwerk ein Sprengsatz gefunden. Hier gibt es Fotos von der Sprengung.

Sprengsatz war funktionstüchtig

Kurze Zeit später waren die Polizei und später auch zwei Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes Dresden, Abteilung Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, vor Ort. Sie untersuchten die Lage. Dabei kam heraus, dass es sich bei dem Kabel, der 1,5 Liter großen Plastikflasche und dem etwa sechs mal drei Zentimeter großen Jutesäckchen um einen zündfähigen und funktionstüchtigen Sprengstoffsatz handelte. Die Dresdner Beamten entschieden, dass sie die explosive Fundsache vor Ort mit einer kontrollierten Sprengung unschädlich machen.

Noch ist unklar, worum es sich bei dem Pulver handelte

Wie der Sprengsatz an diese Stelle kam und was die bislang unbekannten Täter damit vorhatten, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ungefährlich war der Fund laut Spezialisten offenbar nicht: „Das war eine hochexplosive Mischung und hätte ohne weiteres schlimme Folgen haben können, vor allem in Innenräumen“, so die Einschätzung von Entschärfer Thomas Schiller vom Landeskriminalamt. Proben des aufgefundenen Pulvers werden noch geprüft, die Ergebnisse stehen aus.

Stadt bittet Bürger um Vorsicht bei ähnlichen Funden

Die Stadt Bad Düben hat mittlerweile über die sozialen Medien ihre Bürger gebeten, hinsichtlich derartiger Funde vorsichtig zu sein, diese nicht anzufassen und unverzüglich anzuzeigen.

Von Steffen Brost