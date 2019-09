Bad Düben

Am Samstag gab es auf dem Sportplatz in Bad Düben eine kleine Premiere. Der Feuerwehr der Kurstadt ist es gelungen, nach mehrjähriger Pause wieder einen Wettbewerb auszurichten. Den Heidepokal galt es am Wochenende zu erkämpfen.

Zur Galerie Nach jahrelanger Abstinenz gab es am Wochenende erstmals wieder Wettkämpfe um den Heidepokal des Kreisfeuerwehrverbandes.

Sebastian Hackbarth ist stellvertretender Stadtteilwehrleiter und hatte an diesem Tag die Fäden in der Hand. „ Es ist der erste Wettkampf seit sehr langer Zeit, der nun von unserer Wehr ausgerichtet wurde. Seit dem Jahr 2013 gibt es bei uns nun auch wieder eine junge Mannschaft, die regelmäßig und zum Teil auch erfolgreich an den ausgeschriebenen Wettkämpfen in den letzten Jahren teilnahm. Nun war es für uns an der Zeit, selbst einmal einen Wettkampf auszurichten. Vielen Dank auch an den FV Bad Düben 1921, dass uns der Platz für den Wettkampf uneingeschränkt zur Verfügung gestellt wurde“, sagte er.

Zufrieden mit Verlauf des Tages

Hackbarth zeigt sich sehr zufrieden über den Verlauf des Tages, an dem auch am Vormittag neun Jugendgruppen verschiedener Wehren teilnahmen. In beiden Altersklassen hatten die Jungfloriane aus Sprotta die Nase vorn. Georg Seitz ist im Bereich der Jugend für die Abteilung Wettkampf der Ansprechpartner. „Bei den Kids geht es immer um Motivation und den Spaß an der Sache. Natürlich sind sie immer sehr aufgeregt und es macht Spaß, den Mädchen und Jungen beim Wettkampf zuzusehen“, berichtete er.

Frauen aus Tornau gut in Form

Um den Heidepokal kämpften am Nachmittag acht Mannschaften. Darunter die Frauen aus Tornau, die auf der insgesamt 90 Meter langen Strecke mit 33:71 Sekunden den Herren in Nichts nachstanden.

Unter den Männern entschieden die Kameraden aus Priesitz/Sachau das Rennen für sich. Zielgenau und schnell füllten sie das Zielgefäß in einer Zeit von 25:17 Sekunden. Zeitgleich fand der vierte und damit letzte Wettkampf des Kreisfeuerwehrverbandes Delitzsch statt. Der Verband selbst richtet keine Wettkämpfe aus, sondern unterstützt mit Technik, Wertungs- und Kampfrichtern die Wehren vor Ort beim Austragen ihrer Löschangriffe. Viermal im Jahr finden diese Wettkämpfe in diesem Rahmen statt.

Entscheidende Kampf um den Wanderpokal des Kreisfeuerwehrverbandes

In Bad Düben war es der vierte, somit für dieses Jahr der letzte und entscheidende Kampf um den Wanderpokal des Kreisfeuerwehrverbandes. Über den diesjährigen Sieg können sich die Männer der Feuerwehr aus Sprotta freuen. Zu ihnen wandert der Pokal nun und muss im nächsten Jahr verteidigt werden.

Damen aus Benndorf / Wiedemar holen Wanderpokal

Bei den Frauen erhielten die Damen aus Benndorf/ Wiedemar den Wanderpokal. Die erfolgreichen Frauen sind Kreismeister und haben sich für die deutsche Meisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert. Fachgebietsleiter Abteilung Wettkampf Roland Koch ist sich mit seinen Mitstreitern einig, dass in Bad Düben ein fairer Wettkampf zu sehen war und hofft auf eine rege Teilnahme an den Wettkämpfen auch im kommenden Jahr.

Von Anke herold