Stadtfest in Bad Düben: Absage derzeit noch kein Thema

Bad Düben

Vom 29. bis 31. Mai soll in Bad Düben das traditionelle Stadtfest steigen. Daran halten die Organisatoren der Karambolage-Group mit Reneé Heller und Nico Kricheldorf bislang fest. Sie sind noch nicht sonderlich beunruhigt, dass es in diesem Jahr wegen der Coronakrise nicht stattfinden kann. „Ich kann nicht in die Kugel schauen und weiß nicht, was in vier, fünf oder gar sechs Wochen ist. Es gibt ein paar Szenarien, die wir im Organisationsteam abgesprochen haben, und wir stehen in Kontakt mit Bürgermeisterin Astrid Münster. Das Programm ist fertig und alle Verträge mit Schaustellern, Bands und Musikern sind unterschrieben“, erzählt Reneé Heller.

Reneé Heller Quelle: Steffen Brost

Bisher ist das Fest von den Behörden genehmigt und nicht abgesagt. Wie das nach Ostern aussieht, weiß noch niemand. „Eines steht jedoch fest: Eine Verschiebung wird und kann es nicht geben, weil auch nach dem Stadtfest bereits viele Termine mit Festen und Veranstaltungen geblockt sind“, so Heller.

Broschüren können vorerst nicht ausgelegt werden

Aktuell warten die Stadtfestbroschüren auf ihre Auslieferung. Doch das gestaltet sich in diesen Tagen besonders schwierig. „Die Hefte können erst an die Menschen rausgehen, wenn das öffentliche Leben wieder in die Stadt zurückkehrt. Denn jetzt gibt es erstens keine Möglichkeiten, die Broschüren in Rathaus, Touristinformation und so weiter auszulegen, und zweitens haben die Leute derzeit auch nicht unbedingt ein großes Fest im Blick“, weiß Heller.

Nico Kricheldorf Quelle: Steffen Brost

Das Stadtfest unter der Regie der Bad Dübener Karambolagegroup wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. Die Organisatoren versprechen wieder ein kunterbuntes Programm für Groß und Klein. Ein Thema soll unter anderem der 20. Geburtstag des Heide Spa sein.

Auf Markt und Paradeplatz jede Menge geplant

Dreh- und Angelpunkt sind der Markt- und der Paradeplatz. Das geplante Programm reicht von einer bunten Kirmes mit zahlreichen Schaustellern auf dem Paradeplatz, Live-Musik und DJ-Acts auf der Marktplatzbühne über viele Stände mit kulinarischen Leckerbissen, Spiel, Spaß, Sport von Kinderlauf bis Fahrradparcours bis hin zu einem Bühnenprogramm und Angeboten von Bürgergruppen, Vereinen und Institutionen.

Im neuen Outfit soll sich in diesem Jahr der Gesundheitsmarkt präsentieren. Der bekommt mit der Aktivmesse eine deutliche Aufwertung. Rund um die Themen Gesundheit & Fitness, Wellness & Erholung, Freizeit & Lebensfreude, Bildung & Beruf ist auf dem Markt eine bunte Messe mit Mitmach-Aktionen, Info-Ständen und Vorführungen geplant.

Von Steffen Brost