Ein Thema hat der Bad Dübener Stadtrat in der laufenden Legislatur nicht mehr geschafft, es aber dem neuen, der am 26. Mai gewählt wird, gleich mit auf den Weg gegeben – eine neue Förderrichtlinie für Vereine und Selbsthilfegruppen. Einstimmig fasste der Rat in seiner letzten Sitzung den Beschluss, dass die Stadtverwaltung bis Ende des Jahres die geltenden Regelungen überarbeiten und Anfang 2020 den Fraktionen eine neue Fassung vorlegen soll „Für unsere Begriffe ist das ein wichtiger Antrag, um das Ehrenamt zu stärken und die Kinder- und Jugendarbeit zu fördern“, begründete Uwe Kulawinski das fraktionsübergreifende Papier. Zwar könne das Anliegen jetzt nicht mehr mit Ergebnissen abgeschlossen werden, „aber Verwaltung und Stadtrat müssen auch eine gewisse Zeit haben, um sich ausführlich mit der Förderrichtlinie zu beschäftigen. Diese soll auch eine Zeitlang Bestand haben.“

Aktuell stellt die Stadt 2500 Euro pro Jahr für Vereinsprojekte bereit

Grundlage ist ein Antrag des TV Blau-Gelb Bad Düben, den dieser im Interesse aller Vereine und Selbsthilfegruppen der Stadt eingereicht hat. Aktuell stellt die Stadt pro Jahr 2500 Euro für Vereinsprojekte bereit, zudem dürfen Kinder und Jugendliche die Sporthallen kostenlos nutzen. In Eilenburg, Torgau, Delitzsch und Taucha unterstütze die Kommune die Vereinsarbeit bei Kindern und Jugendlichen pauschal zwischen 10 und 30 Euro pro Kopf. Zusätzlich gibt es einen Fördertopf für Projekte. In Torgau, Taucha und Eilenburg ist die Hallenutzung für Kinder und Jugendliche frei, in Delitzsch werden Kosten erhoben. Die Stadt zahle allerdings 30 Euro pro Kind/Jugendlichem aus.

