Start bei Eilenburg: Erdbeeren selber pflücken

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Bei Eilenburg startet Ernte für Selbstpflücker

Erntebeginn bei Kleins Erdbeerland: Ab Sonnabend ist es wieder soweit, auf dem Feld am Ortsausgang von Eilenburg kann man die ersten Erdbeeren selber pflücken. Erdbeergärtner Erhard Klein hat die Pflanzen in den vergangenen Wochen mit Vlies abgedeckt, so dass jeder Sonnenstrahl optimal ausgenutzt werden konnte und jetzt schon genügend rote Beeren auf fleißige Hände warten. Dadurch sei die Selbstpflücke hier etwa 14 Tage eher möglich als auf anderen Feldern.

Ab Sonnabend kann man bei Erhard Klein Erdbeeren pflücken. Quelle: Wolfgang Sens

Damit immer genügend neue Früchte reifen können, ist das Feld nur dienstags, donnerstags und samstags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können Selbstpflücker kommen. Außerdem ist es möglich, frische Beeren zu bestellen und vor Ort abzuholen (Telefon 0177 6434359).

Wurzener Landstraße wird gesperrt

Die Wurzener Landstraße (S 11) zwischen Stadtausgang Eilenburg und Thallwitz wird ab Montag bis zum 30. Juni voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung in Eilenburg informierte, wird dort die Fahrbahn saniert und anschließend neu markiert. Die Umleitung nach Thallwitz beziehungsweise Wurzen und in die umgekehrte Richtung nach Eilenburg erfolgt über Böhlitz.

Eilenburger Rathaus öffnet ab Montag wieder

Ab Montag öffnet das Eilenburger Rathaus wieder für Einwohnerinnen und Einwohner. Das Bürgerbüro sowie das Standesamt können für informative Anfragen besucht werden, teilte die Verwaltung mit. Für anderweitige Anliegen sollte im Vorfeld ein Termin vereinbart werden. Die Hygiene- sowie die Abstandsregeln sind einzuhalten. Zudem ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Öffnungszeiten im Juni lauten wie folgt: Bürgerbüro – Montag 9 bis 13 Uhr, Dienstag 9 bis 18 Uhr, Mittwoch 9 bis 13 Uhr, Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr, Samstag nach Terminvereinbarung. Bitte im Vorfeld einen Termin unter 03423 652261 vereinbaren. Standesamt – Dienstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr nach telefonischer Vereinbarung unter 03423 652148 und 03423 652155. Für rein informative Nachfragen wird kein Termin benötigt.

Bad Dübener Rathaus wieder offen

Seit Donnerstag öffnet das Rathaus Bad Düben wieder zu den regulären Öffnungszeiten für den Besucherverkehr – Montag: geschlossen, Dienstag: 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch: geschlossen, Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, Freitag: 9 bis 12 Uhr. Für das Einwohnermelde-, Gewerbe-, Standesamt und Sachgebiet Soziales muss vorab ein Termin telefonisch oder über die Homepage/Onlineportal vereinbart werden. Beim Betreten des Rathauses mit Außenstellen sind weiterhin die Hygienemaßnahmen einzuhalten sowie eine medizinischer Mund-Nasen-Schutz beziehungsweise eine FFP2-Maske zu tragen. Kontaktdaten müssen erfasst und für vier Wochen gespeichert werden. Die Zentrale des Rathauses ist während der Öffnungszeiten besetzt

Anmelden für eine Schnupperstunde

Der Eilenburger Sommerkalender läuft. Am 2. Juni beteiligte sich daran auch die Musikschule Fröhlich mit dem Angebot, dass sich Interessenten für eine Schnupperstunde anmelden können. Wie Chefin Jeanette Weitzel jetzt nochmal betonte, galt dieses Angebot aber nicht nur an diesem Tag, sondern sogar „bis Ende Juni“, Termin und Ort nach Absprache. Anmeldung ganztägig unter Telefon 0163 1766826.

Rat für Schwangere und für Menschen mit Behinderung

Bei den Familien- und Schwangerenberatungsstellen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben gibt es Rat für werdende Eltern, aber ebenso für Menschen mit Behinderung in wirtschaftlichen Notlagen.

Eine Schwangerschaft ist eine aufregende Zeit für die ganze Familie. An vieles sollte gedacht, manche Wege müssen erledigt werden. Als Wegweiser ist eine Schwangerschaftsberatungsstelle ein guter Anlaufpunkt. Die Berater und Beraterinnen informieren dabei auf Wunsch anonym Schwangere und ihre Angehörigen über Mutterschutzbestimmungen, behördliche Wege, mögliche finanzielle Leistungen sowie bei Fragen zur Schwangerschaft und den Abläufen nach der Geburt. Ebenso unterstützen die Mitarbeitenden bei Fragen zu Elterngeld, Landeserziehungsgeld und Kindergeld. So können viele Angelegenheiten schon frühzeitig geklärt, kann die Schwangerschaft unbelastet genossen werden.

Unterstützung können zudem Schwangere, Familien und Schwerbehinderte in finanziellen Notlagen im Rahmen von Stiftungsleistungen erhalten. So können Menschen mit Behinderung, mit einem Grad von mindestens 50 Prozent, welche infolge der Behinderung oder aufgrund eines schwerwiegenden Ereignisses in wirtschaftliche Notlage geraten sind, finanzielle Hilfe bei der Stiftung „Sächsische Behindertenselbsthilfe – Otto Perl“ beantragen. Denn das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben soll nicht durch die persönliche wirtschaftliche Situation beeinträchtigt werden. Die Bewilligung ist an bestimmte Zugangsvoraussetzungen gebunden. Die Awo-Beratung gibt Hilfestellung. Die Beratungsleistungen sind kostenfrei, Terminvereinbarung ist notwendig.

Kontakt zu den Schwangeren- und Familienberatungsstellen der Awo: Bad Düben, Sandstraße 5, Telefon 034243 33538; Eilenburg, Röberstraße 14, Telefon 03423 7003980; Delitzsch, Schäfergraben 5, Haus G, Telefon 034202 351784. Info online unter www.awo-nordsachsen.de

