Kossa

Als im März bei leichtem Nieselregen in Mügeln die digitale Zukunft in Nordsachsen begann, gab es in einem Zelt für alle Gäste noch Kaffee und Häppchen. Im Laußiger Ortsteil Kossa fehlte am Dienstagnachmittag der überdachte Treffpunkt, was Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) fast schon zu einer kleinen Entschuldigung veranlasste. Doch für Schneider war ein anderer Fakt viel wichtiger: „Was lange währt, wird gut. Ich habe immer gesagt, wenn es den Termin für den Breitbandausbau hier gibt, dann müssen auch die Bagger rollen.“ Und das tun sie bereits.

Startschuss im fünften von sechs Ausbaugebieten

Für das Projektgebiet Bad Düben ist am Dienstagnachmittag im Beisein von Vertretern der beteiligten Kommunen, Landkreis, Freistaat, Bund und Telekom der offizielle Startschuss zum Breitbandausbau gefallen. Für Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) ist es bereits der fünfte Termin dieser Art in diesem Jahr. „Wir haben Wort gehalten: 2019 rollen in allen sechs Ausbaugebieten die Bagger. Jetzt fehlt noch Torgau – in einem Monat ist es soweit“, freut sich Emanuel über den Baufortschritt.

Das Ausbaugebiet Bad Düben schließt die Kommunen Zschepplin, Doberschütz, Laußig, Mockrehna und Bad Düben ein. Rund 250 Kilometer Glasfaserkabel werden verlegt und 181 Netzverteiler aufgestellt. Mehr als 7100 private Haushalte, rund 680 Unternehmen sowie 90 Institutionen, darunter 11 Schulen, profitieren vom schnellen Internet. Noch in diesem Jahr wird mit dem Ausbau in 16 von 41 Ortsteilen begonnen.

Glasfaserausbau als größte Investition in der Geschichte des Landkreises Nordsachsen

Nach europaweiter Ausschreibung hatte die Telekom den Zuschlag für den Ausbau erhalten, der bis Ende 2020 abgeschlossen sein soll. Bereits in diesem Jahr sollen die erste Orte die Daten-Hochgeschwindigkeitsnetze nutzen können. Der Glasfaserausbau ist die größte Investition in der Geschichte des Landkreises Nordsachsen. Die Beseitigung der weißen Flecken bei der Internetversorgung im ländlichen Raum kostet rund 94 Millionen Euro, zu 90 Prozent finanziert aus Fördermitteln von Bund und Land. Insgesamt werden mehr als 43 000 private und gewerbliche Haushalte sowie 71 Schulen an das zukunftsfähige Datennetz angeschlossen.

Von Kathrin Kabelitz