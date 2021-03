Nordsachsen

Mehr Fälle, aber auch eine höhere Aufklärungsquote. So lässt sich das Jahr 2020 mit Blick auf die Polizeiarbeit im Landkreis kurz zusammenfassen. Im Kreis Nordsachsen, der neben der Stadt und dem Landkreis Leipzig zum Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Leipzig gehört, nahm die Anzahl der registrierten Fälle leicht um 0,3 Prozent zu und stieg von 13 008 Fällen im Jahr 2019 auf 13 048 Delikte in 2020. Das geht aus der kürzlich veröffentlichten Kriminalstatistik hervor. Laut dieser werden also durchschnittlich 36 Straftaten pro Tag im Landkreis begangen. 55,8 Prozent der Fälle konnten aufgeklärt werden. Im Vorjahr war diese Quote mit 54,9 Prozent noch knapp ein Prozent schlechter. Nur bei den Drogendelikten weicht die Statistik erheblich von der Entwicklung ab.

Raub und Körperverletzung: Obwohl die Zahlen weiter rückläufig sind, bleiben die registrierten einfachen Körperverletzungen mit 732 Fällen hoch. Im Vorjahr nahm die Polizei 794 Delikte auf, 2018 waren es noch 852. Bei den gefährlichen und schweren Körperverletzungen wurde im Vorjahr ein leichter Anstieg registriert. Diese stiegen von 273 Fällen in 2019 auf 287. Ein Plus gab es auch bei Nachstellung (Stalking) von 46 auf 50 Fälle und Bedrohung von 258 auf 277 Straftaten. Im Gegensatz gingen die Fälle bei Raub und räuberischer Erpressung zurück. 62 gelangten zur Anzeige, acht weniger als vor Jahresfrist.

Diebstähle: Deutlich besser sieht die Statistik bei den registrierten Diebstählen aus. Nach dem Hoch im Jahr 2019 von 5370 Fällen wurden 2020 noch 4986 registriert. Besonders im Bereich der Fahrräder ist eine Entspannung eingetreten. 2019 erfassten die Beamten in dieser Kategorie 1113 Fälle, ein Jahr später sind es 289 weniger. Auch die aufgenommenen Diebstähle in Kellern und Waschkammern haben abgenommen. Waren es 2019 noch 752, registrierte die Polizei im Folgejahr 742 Delikte. Allerdings lag die Zahl hier 2018 mit 400 Fällen noch deutlich niedriger. Wie im restlichen Gebiet der Polizeidirektion Leipzig nahmen die Einbrüche in Wohnungen in Nordsachsen ab. Von 290 Fällen im Jahr 2019 auf nunmehr 237 Delikte.

Auto-Aufbrüche: Im Zusammenhang mit Diebstählen an beziehungsweise aus Kraftfahrzeugen kam es 2020 zu 530 Fällen mit einem Gesamtschaden von 400 000 Euro. Die Aufklärungsquote liegt hier bei mageren 20,2 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 600 Diebstähle aus Kraftfahrzeugen und eine halbe Million Euro Schaden. Die Zahl der gestohlenen Autos hat im Vergleich zum Vorjahr um 7 auf 76 zugenommen. Der Gesamtschaden hier: 1,2 Millionen Euro. 42,1 Prozent der Kfz-Diebstähle konnten aufgeklärt werden.

Drogendelikte: Ähnlich im Keller ist die Aufklärungsquote in der Kategorie Betäubungsmittel. Nicht nur, dass hier die Gesamtzahl der Delikte im Landkreis Nordsachsen von 591 (2019) auf 1040 deutlich anwuchs, gleichzeitig ging die Zahl der aufgeklärten Fälle um 31,7 Prozentpunkte auf 48,5 Prozent zurück. Cannabisprodukte bleiben im Landkreis die Droge Nummer eins (407 Fälle), gefolgt von Methamphetamin wie Crystal (242), Amphetamin (60) und Kokain beziehungsweise Crack (138). Im gesamten Bereich der Polizeidirektion waren 2020 13 Rauschgifttote zu beklagen, drei mehr als im Vorjahr. Überwiegende Todesursache: der Mischkonsum von Heroin, Crystal, Medikamenten und Alkohol.

Morde: Insgesamt drei sogenannte Straftaten gegen das Leben wurden 2020 in Nordsachsen erfasst, eine weniger als im Vorjahr. Darunter war wie schon 2019 ein Mord – 2018 waren es zwei. Die Straftaten gegen die sexuelle Selbststimmung sind erheblich gestiegen: Die Fälle haben um 32 auf 167 zugenommen – das entspricht einem Plus von knapp 27 Prozent.

Graffiti: Schwerpunkt bei den Sachbeschädigungen bleiben Graffitis. Der Anteil dieser Delikte liegt bei knapp 24 Prozent aller Fälle. Auch 2020 registrierte die Polizei in Nordsachsen 327 Straftaten – 22 mehr als im Vorjahr. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr im Landkreis 1374 registrierte Sachbeschädigungen. Ermittelt wurden 49 Tatverdächtige, das waren vier mehr als noch 2019. Allerdings bleibt die Aufklärungsquote niedrig. Nur 15,6 Prozent aller aufgenommen Graffiti-Sachbeschädigungen konnten aufgeklärt werden. 2019 waren es sogar nur 12,1 Prozent.

Tatverdächtige: Die Polizei konnte in Nordsachsen 5133 Tatverdächtige ermitteln, 338 mehr als im Vorjahr. Darunter waren 1218 Personen, die aus dem Ausland stammten, ein Anteil von 23,7 Prozent.

Zum Vergleich: Im Landkreis Leipzig sanken die registrierten Fälle mit 13 856 leicht um 0,9 Prozent (Vorjahr: 13 984 Fälle). Die Aufklärungsquote stieg um 2,6 Prozentpunkte auf 58,5 Prozent (Vorjahr: 55,9 Prozent). In der Stadt Leipzig wurden mit 68 677 Fällen 4,2 Prozent weniger gegenüber dem Vorjahr (2019: 71 696 Fälle) erfasst. Die Aufklärungsquote stieg von 45,9 Prozent auf 47,9 Prozent.

