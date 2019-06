Bad Düben

Teilweise zeitversetzt, dann wieder zugleich stiegen am Freitagabend bis zu zehn Modellballone im neuen Natursportbad in Bad Düben gen Himmel. Ein „Ah“ und „Oh“ oder ein „Ach ist das schön“ raunte durch die Menge, die sich auf der Terrasse oder auf dem großzügigen Gelände verteilt hatte. Doch das Ganze ließ sich auch noch steigern, als nach Sonnenuntergang in der dunkler werdenden blauen Stunde die Ballonfahrer die schwebenden Gebilde zum Glühen brachten. Untermalt wurde das besondere Event mit passender Musik von Jörg Hausmann.

Unter den farbenprächtigen Ballons, die alle einzeln von Initiator und Moderator Günter Obst aus Bad Schmiedeberg vorgestellt wurden, befanden sich zwei Hingucker. Neben einem Heißluftzeppelin und dem Seepferdchen Selina war es Günter Obst ein besonderes Bedürfnis, den sogenannten „Superjhemp“ aus Luxemburg hervorzuheben. Dabei handelt es sich um einen Comic-Superhelden aus dem Nachbarland, der bei Events dieser Art für krebskranke Kinder Spenden sammelt.

Fortsetzung in Bad Schmiedeberg

Akteure aus ganz Deutschland waren angereist, um ihr 8. Modellballontreffen in Bad Düben zu starten. Die Fortsetzung fand einen Tag später auf dem Marktplatz der benachbarten Kurstadt Bad Schmiedeberg statt.

