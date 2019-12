Steht traditionsreicher Kostümverleih in Düben vor dem Aus?

Bad Düben

In der Wittenberger Straße 50 a im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle sind Turnvater Jahn, Schwedenkönig Gustav Adolf und Napoleon zu Hause – aber auch noch mindestens 997 weitere Kostüme. Denn der Fundus des Kostümverleihs von Barbara Schilling umfasst weit über 1000 Kostüme. Mittlerweile ist das kleine Geschäft über 171 Jahre alt. Doch geht es nach Barbara Schilling könnte seine Geschichte bald zu Ende sein. Die 58-jährige Geschäftsfrau überlegt aktuell, den Fundus deutlich zu verringern oder ihn komplett zu verkaufen.

Zur Galerie Die Auswahl im Kostümverleih von Barbara Schilling in Bad Düben ist riesengroß. Das ist gut für die Kundschaft – doch die Geschäftsfrau hätte es gern überschaubarer.

Fundus soll beherrschbar sein

„Eigentlich soll die Tradition nicht zu Ende gehen. Ich will für mich aber einen Fundus, der beherrschbar ist“, erklärt sie. Mittlerweile seien es über 1000 Kostüme, dazu gibt es Hüte und Ausstattungsgegenstände. Alles lagert auf zahlreichen Garderobenständern, in Schränken, Kisten und Schachteln. Viele Räume im Haus seien damit belegt. „Das ist viel zu viel. Deswegen muss und werde ich reduzieren. Und wenn jemand vor der Türe steht und mir ein ordentliches Angebot für alles macht, vielleicht verkaufe ich dann auch komplett“, ist sich Schilling noch nicht sicher.

Verleih selber gibt es schon seit 1848

1995 kam der Kostümverleih in die Kurstadt. Damals plante die Leipzigerin Annemarie Schilling, die Schwiegermutter von Barbara Schilling, die Kostümtradition in einem kleinen Lädchen in der Eilenburger Straße fortzusetzen. Den Verleih selber gibt es schon seit 1848. Damals nähte der Leipziger Schneidermeister Felix Semmler einen Frack, der vom Auftraggeber nie abgeholt wurde. Weil die Herstellung aber viel Geld kostete, kam ihm die Idee, den Frack an Männer zu verleihen, die sich einen eigenen nicht leisten konnten. Im Laufe der Jahre entstand so ein riesiger Fundus an Kostümen, Hüten und jeder Menge Accessoires.

Ältestes Kostüm ist originale Postuniform von 1848

Der Fundus ist vielfältig: vom felligen Neandertaler und alten Römern über Prinzessinnen, Könige bis hin zu Kostümen aus der Germanenzeit, aus Mittelalter und Renaissance bis ins 20. Jahrhundert. Bei Barbara Schilling findet man alles für historische Veranstaltungen, Festumzüge, Events, Faschingsfeiern oder historische Hochzeiten. „Viele unsere Kostüme wurden in unserer Werkstatt in liebevoller Handarbeit originalgetreu und nach alten Vorlagen gefertigt. Aber wir haben auch noch einige Originalstücke aus den Anfangsjahren“, erzählt die Geschäftsfrau. Das älteste Kostüm sei eine alte originale Postuniform von 1848.

Nachfrage geht zurück

Viele Jahre lief das Geschäft richtig gut. Doch in den vergangenen Jahren wurde es weniger. Stammkunden blieben aus oder nähen selber. „Es fehlt ein bisschen das Traditionsbewusstsein, auch hier in Bad Düben. Hier habe ich einzelne Kunden sowie den Turnverein, der regelmäßig ausleiht.“ Auch aus Delitzsch würden Leute und Vereine kommen – aber nicht mehr so viele, wie es einmal waren. „Und deswegen habe ich mich entschlossen deutlich auszudünnen“, erklärt Schilling. Ab sofort verkaufe sie Smokings für alle gesellschaftlichen Anlässe, Weihnachtsmann- und Osterhasenkostüme, Dirndl und Mittelaltersachen.

Ein bisschen Hoffnung hat die Bad Dübenerin dennoch. Denn die Faschingszeit steht vor der Tür. Und vielleicht sucht der eine oder andere noch etwas Ausgefallenes ...

Von Steffen Brost