Stopp den steigenden Elternbeiträgen – Dübenerin schreibt an Kretschmer

Bad Düben

Vor über einem Jahr lehnte Bad Dübens Stadtrat die Erhöhung der Elternbeiträge zunächst ab, um sie dann im März doch anzuheben – allerdings geringer als geplant. Schon damals war klar, früher oder später wird das Thema erneut aufkommen. Damit rechnet auch Simone Gensichen. Der Elternsprecherin und Mitbegründerin der Bürgerinitiative Menschenskinder ist bewusst, dass Entscheidungen über Beitragshöhen letztlich vom Stadtrat gefällt werden. Doch unabhängig davon will die dreifache Mutter die Problematik offen ansprechen, weil sie die Verantwortung auf höherer Ebene sieht. Deshalb hat sie sich jetzt mit einem Schreiben an Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU) gewandt.

Höhere Elternbeiträge heißt nicht Beseitigung des Fachkräftemangels

Auch wenn höhere Elternbeiträge immer wieder mit dem Bestreben begründet werden, den Fachkräftemangel in den Kindertageseinrichtungen zu beheben – für die 41-Jährige gibt es da keinen Zusammenhang: „Selbst wenn wir 600 Euro Elternbeiträge bezahlen, würden wir den Mangel an gut ausgebildetem Personal nicht beheben können.“ In dem Brief heißt es unter anderem: „Der Fachkräftemangel ist auch hier bei uns ein großes Thema. Zu lange Ausbildungszeiten, Schulgeld (welches lt. Koalitionsvertrag ja abgeschafft wird), wenig bis gar kein Gehalt, nach der Ausbildungszeit werden junge Leute teilweise nur in Teilzeit eingestellt. So lange man z.B. am Band bei BMW oder Porsche mehr verdient als in sozialen Berufen, die unseren Kindern den Weg ebnen, wird es auch keine Besserung im Fachkräftebereich auf dieser Ebene geben.“ Die Nachfrage nach Fachkräften verschärfe sich seit Jahren. Inzwischen zeige sich, dass Gruppen oder Kitas geschlossen, so wie erst letzte Woche in der Leipziger Südvorstadt, oder neue nicht eröffnet werden. Eine Absenkung der Ausbildungsqualität sollte allerdings auch nicht der Schlüssel zur Beseitigung des Fachkräftemangels sein.

Eltern fordern mehr Unterstützung vom Land

In ihrem Brief will die Bad Dübenerin von der Landesregierung wissen: „Wie rechtfertigen Sie immer weiter steigende Elternbeiträge mit sichtlich schlechterer Qualität auf Grund des Fachkräftemangels u.a. auch durch die Reduzierung des Betreuungsschlüssels? Welcher auf Grund des Fachkräftemangels ebenfalls kaum bis gar nicht einzuhalten ist. Wie kann es sein, dass Kinder von Eltern die nicht arbeiten gehen, Anspruch auf einen kostenlosen Platz haben und die Eltern, die die Leistungsträger dieses Landes sind, immer tiefer in die Tasche greifen müssen? Sie als Land fordern vom Bund mehr Unterstützung, mehr Geld bei der Digitalisierung usw. Wir als arbeitende Eltern, als Leistungsträger dieses Landes, fordern von Ihnen als Land mehr Unterstützung in der frühkindlichen Bildung. STOPP zu immer weiter steigenden Beiträgen! Wir Eltern wollen eine gute Qualität für unsere Kinder und wenn es sein muss, auch durch Zahlung von Beiträgen, aber frühkindliche Bildung sollte kein Luxus werden.“

Simone Gensichen hofft auf Antwort aus Dresden

Es ist nicht das erste Schreiben, das Simone Gensichen nach Dresden schickt. Kontaktiert hat sie neben dem Ministerpräsidenten auch schon den SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulig: „Von Martin Dulig habe ich bisher immer Antwort bekommen, von Michael Kretschmer leider nicht.“

Von Kathrin Kabelitz