Bad Düben

Mitarbeiter des Bauunternehmens Ezel aus Torgau stellen am Montag den Fahrbahnrand auf der S11 zwischen Bad Düben und Pristäblich wieder her. Die Arbeiten sind aufgrund eines Unfalls notwendig gewesen. Dort war ein Lkw mit Eisenbahnschwellen in einer Linkskurve umgekippt. Diesel lief aus und verunreinige Straße und Erdreich. Demnach mussten die verunreinigten Schichten des Straßenkörpers ausgebaut und neu aufgebaut werden. Ebenso wird die beschädigte Fahrbahndecke erneuert. Am Dienstag sollen die Arbeiten beendet und laut Landratsamt die gesperrte Straße am Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Von nf