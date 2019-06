Laußig/Pristäblich

Ab Dienstag lässt das Straßenbauamt Nordsachsen die Staatsstraße 11 zwischen Pristäblich und Laußig auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern in Ordnung bringen. Hinter dem Abzweig Eilenburger Straße bei Pristäblich bis in Höhe Xella-Werk bei Laußig wird der vorhandene Fahrbahnbelag abgefräst und durch eine neue dünne Asphaltdeckschicht im Heißeinbau ersetzt. Im Abschluss kommt eine neue Fahrbahnmarkierung auf die Straße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 2. August an.

Umleitung über Bad Düben, Pressel und Wöllnau

Während der Instandsetzung muss die S 11 voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt laut Landratsamt Nordsachsen in beiden Fahrtrichtungen auf der B 183 und K 7402 über die Ortslagen Bad Düben, Görschlitz, Pressel, Winkelmühle und Wöllnau.

Die Baubetreuung liegt in den Händen der Straßenmeisterei Eilenburg. Diese ist bemüht, die Behinderungen während der Arbeiten so gering wie möglich zu halten und bittet alle Kraftfahrer und Anlieger um Verständnis.

Von LVZ