Söllichau

In diesem Sommer wird die komplette Söllichauer Ortsdurchfahrt, das sind die K 2035 und die L 128, ausgebaut. Innerorts sind das die Brunnenstraße und Schmiedeberger Straße. Diese Großbaustelle trifft auch drei Kreuzungsbereiche innerhalb des Heidedorfs. Aktuell wird der Abzweig Bad Düben neben dem Kulturhaus tiefgründig erneuert, und die Baustelle zieht sich von dort bis in Richtung Ortsausgang Tornau. In diesem ersten Bauabschnitt, der 435 Meter lang ist, wurde zunächst die alte Betondecke komplett beseitigt.

Fertigstellung für Ende August vorgesehen

Das Bad Dübener Unternehmen Bau- und Haustechnik ist zur Zeit dabei, die Querleitungen von Abwasser-, Trinkwasser- und Regenwasserleitungen, die die Straße unterqueren, neu zu verlegen. In diesem Straßenbereich gibt es auch vier sogenannte Röhrkästen, deren Ableitungen ebenfalls eine Erneuerung erfahren. Marode Betonborde werden ausgewechselt, die Natursteinrinne wird erneuert und dann erfolgt der mehrschichtige Unter- und Aufbau der Fahrbahn. Wie von Polier Markus Krätzsch aus Kossa zu erfahren ist, sei die Fertigstellung für Ende August vorgesehen.

Dritter Bauabschnitt geplant

Bereits ausgebaut und wieder für die Durchfahrt geöffnet ist der zweite Bauabschnitt, der bis zur Kreuzung am Einkaufsmarkt reicht. Es wird jedoch auch noch einen dritten Abschnitt geben, der sich von dem fertiggestellten zweiten Bauabschnitt den Berg hinauf bis zum Ortsausgangsschild in Richtung Bad Schmiedeberg entlangzieht. Hier soll jedoch lediglich eine neue Deckschicht aufgetragen werden, was eine Vollsperrung zeitlich eingrenzt.

Von Heike Nyari