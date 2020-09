Streit um Biber geht weiter: Bad Dübener Stadtrat attackiert Behörden

Bad Düben

Der vom Biber angestaute Schleifbach im Norden Bad Dübens steigt weiter. Nur noch knapp acht Meter fehlen dem Wasser, dann läuft es sowohl auf die Gustav-Adolf-Straße als auch auf die Bundesstraße. Der Grüngürtel neben der Straße ist bereits mit Wasser vollgelaufen. Und auch ein erster Baum ist umgekippt.

Die Wiesen und Bäume im Bereich Gustav-Adolf-Straße/ Bundesstraße 2 stehen bereits unter Wasser. Quelle: Steffen Brost

Anzeige

Stadtrat Michael Noack kann die Vorgehensweise der Unteren Naturschutzbehörde nicht verstehen. „So ist ein Zusammenleben zwischen Mensch und Biber nicht möglich. Andere Jahre hat es doch auch funktioniert, dass man den vom Biber gebauten Staudamm immer mal zurückbauen konnte. Warum geht das jetzt nicht mehr? Es muss doch Möglichkeiten geben, eingreifen zu können. Die Folgen der Überschwemmung sind, dass Bachwasser in die Kanalisation fließt und die im Wasser stehenden Straßenbäume und Sträucher eingehen. Außerdem wird der Terrainkurweg stark in Mitleidenschaft gezogen“, schimpft der 59-Jährige.

Weitere LVZ+ Artikel

Täglich Kinder unterwegs

Auf dem Wanderweg sind täglich auch Kinder aus den Kindertagesstätten unterwegs, die wenn sie dort lang spazieren keine Straßen überqueren müssen. „Das ist seit der Überschwemmung anders. Weil der Weg gesperrt ist, müssen die Erzieher mit ihren Kindern drei Straßen überqueren, zweimal davon eine Bundesstraße, um in die Dübener Heide zu gelangen. Und die ganzen Schäden des Wassers muss die Stadt, also der Steuerzahler bezahlen. In meinen Augen sollten das die Behörden zahlen, die dafür verantwortlich sind“, so Noack weiter.

Auch Stadtchronist Lutz Fritzsche kann die Verhaltensweise des Naturschutzes nicht verstehen. Täglich ist der Bad Dübener in und um seine Heimatstadt unterwegs und hält den steigenden Wasserstand mit der Kamera fest. Auch die Touristinformation der Stadt Bad Düben hat bereits reagiert und Hinweisschilder wegen des gesperrten Terrainkurwegs angebracht. Sie weisen darauf hin, dass man den Spatenweg als Einstieg in die Dübener Heide nutzen soll.

Biber türmt Damm auf

Vor einigen Wochen hat der Biber am Schleifbach, nahe des Obermühlenteiches, einen Damm aufgetürmt. Die Folge ist eine noch nie dagewesene großflächige Überschwemmung in Bereichen des Terrainkurweges, eines Maisfeldes sowie in der Kleingartenanlage Heidegrund. Dass die Behörden nicht wie sonst aktiv werden, bringt nicht nur die Kleingärtner auf die Palme.

Als Grund, dass man derzeit nicht in den Lebensraum des Bibers eingreift, nannte Umweltdezernent Eckhard Rexroth, dass noch keine erheblichen Beeinträchtigungen festgestellt wurden und der Biber in seinem Lebensraum derzeit nicht gestört werden darf. Das sieht die Kontaktstelle Bibermanagement im Naturparkhaus Bad Düben ein bisschen anders. Dort bestätigte man, dass man zwar mit größtem Fingerspitzengefühl, aber sehr wohl dem Biber hier Einhalt gebieten darf. Gerade im Herbst ist der Bibernachwuchs aus dem Gröbsten raus und würde den Rückbau des Biberdammes verzeihen.

Von Steffen Brost