Auch Stunden nach Eintreffen der Feuerwehren lodern die Flammen an der S 11 zwischen Bad Düben und Laußig (Landkreis Nordsachsen). Dort sind in der Nacht zu Freitag 450 Strohballen abgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Das löst Sorge aus: Was wird noch geschehen?