Sachsen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Donnerstag eine Unwetterwarnung ausgesprochen: Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern in der Stunde soll Sturmtief „Ylenia“ in der Nacht auf Sachsen treffen. Was aber kann jeder einzelne tun, um sich auf das Unwetter vorzubereiten und Schäden gering zu halten? Wie schützt man Haus, Garten, Auto und – ganz wichtig – sich selbst? Experten aus Nordsachsen geben Antworten:

Der Kreisbrandmeister: „Leitstelle nur kontaktieren, wenn eine Gefahr für die Bevölkerung vorliegt“

Entwurzelte Bäume, überflutete Straßen, herumwirbelnde Äste – wütet ein Sturm bedeutet das für die Feuerwehren oft den Dauereinsatz. Die Leitstelle in Leipzig – auch für die Regionen zuständig – ist vorbereitet. Aus Feuerwehrkreisen heißt es, dass zur Not Mitarbeitende aus ihren freien Tagen geholt werden. Auch die freiwilligen Wehren fragen die Einsatzbereitschaft ihrer Kameradinnen und Kameraden ab.

Aber: Nicht jeder herabfallende Dachziegel ist gleich ein Fall für die Einsatzkräfte, deren Kapazitäten begrenzt sind und geschont werden sollten. „Anrufe in der Leitstelle bitte nur, wenn eine Gefahr für die Bevölkerung vorliegt“, mahnt Ingo Weber, Kreisbrandmeister in Nordsachsen. Das sei etwa der Fall, wenn Personen durch einen Baum, losen Ast oder anderweitig bedroht würden. Schäden auf dem eigenen Grundstück könnten dagegen oft nach dem Sturm selbst oder durch eine Firma beseitigt werden. „Auch umgestürzte Bauzäune stellen nicht immer eine Gefahr dar. Diese können, solange sie nicht im öffentlichen Verkehrsraum liegen, ebenfalls nach dem Sturm wieder aufgestellt werden“, so Weber.

Kreisbrandmeister Ingo Weber Quelle: Rayk Bergner

Das Haus nicht verlassen – und informiert bleiben

Den Menschen rät er, sich während eines Unwetters über die Warn-App Nina und den Internetauftritt des Deutschen Wetterdienstes zu informieren sowie das Radio einzuschalten. Fenster und Rollläden sollten geschlossen werden. Wer sich draußen bewege, solle sich vor umherfliegenden Teilen in acht nehmen. Besser sei es allerdings, den Aufenthalt im Freien ganz zu unterlassen – und sich insbesondere von Bäumen fernzuhalten.

Der ADAC-Sprecher: „Starker Wind bringt jedes Fahrzeug schnell aus der Bahn“

Florian Heuzeroth, Pressesprecher des ADAC in Sachsen, ist da ganz bei ihm: „Je nach Sturm kann überall etwas durch die Luft gewirbelt werden, aber am ehesten sollten Sie wirklich versuchen die Nähe von Bäumen zu meiden.“ Für ihn eine grundlegende Regel – auch zum Schutz des Fahrzeugs. Droht ein Sturm, muss der Parkplatz gut gewählt sein. Besonders, wenn der Luxus einer eigenen Garage nicht gegeben ist. „In Häuserschluchten mag der Wind etwas gedämpfter wehen, aber herabfallende Ziegel sind zum Beispiel eine potenzielle Gefahr“, gibt Heuzeroth zu bedenken.

Fahrzeug auf dem Parkplatz sichern

Seitenspiegel solle man nach Möglichkeit einklappen, um die Spiegelflächen vor herumfliegenden Gegenständen zu schützen. Wer noch eine Antenne zum Anschrauben am Auto habe, könne diese entfernen. Dachboxen und andere Anbauteile seien ebenfalls anfällig für starken Wind und sollten abgebaut werden.

Auch das Autofahren selbst ist bei Sturm gefährlich. Bereits ab Windstärke 5 (29 bis 38 km/h Windgeschwindigkeit) ist laut dem ADAC Vorsicht geboten, denn starker Wind könne jedes Fahrzeug leicht aus der Bahn bringen. Ganz wichtig sei deshalb: Geschwindigkeit senken! „Erfasst eine Böe das Auto, kann man bei niedrigem Tempo erheblich einfacher reagieren und gegenlenken“, erinnert Heuzeroth.

Auto im Zweifel stehen lassen

Auf Brücken, in Waldschneisen oder an Tunnelausfahrten sei das Risiko besonders groß, seitlich von starken Böen erfasst zu werden. Wo vorhanden, sollten Fahrer deshalb auf Windsäcke und warnende Verkehrsschilder achten. Und: Baumreiche Gegenden sollten bei der Routenplanung gleich gemieden werden. Im Zweifel sei es besser, das Fahrzeug stehen zu lassen. „Bei schwerem Sturm, ab Windstärke 10 oder gar Orkanwarnung, sollten Sie überhaupt nicht mehr Auto oder Motorrad fahren“, betont der ADAC-Sprecher. Das entspricht laut dem DWD 89-102 Kilometern pro Stunde. Eine Windstärke, die laut den Voraussagen am Donnerstag erreicht oder gar übertroffen wird.

Die Nähe zu Bäumen kann abgestellten Autos im Sturmfall zum Verhängnis werden. Quelle: Wolfgang Sens

Wenn doch etwas passiert ist: Wichtig ist, dass die Versicherungen Sturm erst ab einer Geschwindigkeit von 62 km/h – also Windstärke 8 – definieren. Im Falle des aktuellen Sturmtiefs wird das voraussichtlich erreicht. Ansonsten reiche die Haftpflichtversicherung in der Regel für Sturmschäden nicht aus, erst die Teilkaskoversicherung reguliert erste Schäden.

Der Gärtner: „Alles sichern, das wegfliegen kann“

Sascha Seiffert ist im Gartenbau tätig und Inhaber des gleichnamigen Familienunternehmens in Schönwölkau. Im Falle einer Sturmwarnung wird er auch im eigenen Garten aktiv: „Erst mal gucke ich mich um – was kann alles wegfliegen?“ Halbleere Regentonnen, Blumentöpfe, Dekoartikel, aber auch Geräte müssten während eines Unwetters unbedingt gesichert werden. Markisen und Sonnensegel sollte man einholen – „auch wenn das zu dieser Jahreszeit wahrscheinlich nicht das große Thema sein wird.“ Er selbst kontrolliere zudem immer noch die Abdeckung seines Pools und ziehe die Plane gegebenenfalls nach. Er empfiehlt außerdem, Gartenmöbel reinzuholen – auch wenn diese scheinbar geschützt in einem Pavillon oder Carport stehen. „Wenn der Wind da durch pfeift, fliegen die sonst auch davon.“ Gleiches gilt für Trampoline, die – erfasst von einer Windböe – zur Gefahr werden und hunderte Meter weit fliegen können.

Sascha Seiffert von der Seifferts Gartengestaltung und Grundstücksservice GmbH aus Schönwölkau. Quelle: Dirk Knofe

Bäume über das Jahr im Auge behalten

Generell solle man über das ganze Jahr ein Auge auf mögliche Schwachstellen im Garten haben. „Jetzt gerade ist eh Schneidesaison. Da sollte man in Laubbäumen das Totholz entfernen, das bei starkem Wind sonst runterkommen kann.“ Prädestinierte Sollbruchstellen seien sogenannte Zwiesel – also Stellen, an denen sich der Baum in zwei gleichstarke Äste aufgabelt. Hier sei es oft von Vorteil, früh die Säge anzusetzen. Auch Kiefern und Fichten können laut Seiffert zur besonderen Gefahr werden. „Das sind Flachwurzler, die es gerade jetzt, während der Boden so nass ist, schnell komplett aus dem Boden reißen kann. Das habe ich auch privat schon erlebt“, so der Gartenbauer. Bei besonders hohen Bäumen könne man darüber nachdenken die Spitze zu kürzen, um dem Wind weniger Angriffsfläche zu bieten.

Während des Sturms Ruhe bewahren

All das soll aber bereits vor dem Sturm passieren, betont er. „Ganz wichtig ist es, drinnen zu bleiben – auch wenn draußen alles rumfliegt. Man kann während des Sturms eh nichts mehr machen, nichts mehr sichern. Wenn die Böe mal kommt, dann ist es vorbei. Viele machen den Fehler und rennen dann raus – so passieren die meisten Unfälle.“

Wenn doch etwas passiert ist: Bei umgestürzten Bäumen oder losen Ästen im eigenen Garten kann man im besten Fall selbst tätig werden – oder etwa ein Gartenbau-Unternehmen mit der Räumung beauftragen. Sascha Seiffert betreut auch selbst Sturmschäden, schätzungsweise 10 bis 15 pro Jahr. Dabei müssen die Haus- und Garteneigentümer oft lange darauf warten, dass alles beräumt ist. Denn nicht selten stellt sich die Frage, wer das hinterher bezahlt: „Viele Versicherungen stellen sich quer“, erklärt Seiffert. So könne ein Garten mit vielen Bäumen schnell schon mal als Wald gelten – und müsse dementsprechend extra versichert werden. Seinen Kunden empfiehlt er deshalb, sich bei Versicherungsabschluss sehr genau zu informieren und sich gegebenenfalls beraten zu lassen.

Der Dachdecker: „Ab einer gewissen Windstärke kann man nichts machen“

Das Wesentliche sollte bereits vor dem Sturm passieren – dieser Meinung ist auch Andreas Hobeck, Vorstandsmitglied des sächsischen Landesinnungsverbands des Dachdeckerhandwerks. „Man sollte bei einem Ziegeldach einmal und bei einem Flachdach zweimal im Jahr eine Wartung durchführen lassen“, so der Dachdeckermeister aus Belgern. Ist das Unwetter erst mal da, habe man kaum noch eine Chance, etwas zu sichern. Als Hausbesitzer selbst ein Netz anzubringen, hält er für kaum umsetzbar. „Man kann dann nur drauf achten, dass man sich von dem Dach fernhält und Autos sowie Wertgegenstände aus dem Weg geräumt werden.“ Letztendlich wisse im Fall der Fälle aber niemand, wohin und wie weit ein Ziegel fliege. „Wenn der Bauherr nachweisen kann, dass er das Dach in den vorgeschriebenen Abständen hat warten lassen, ist er auf der sicheren Seite“, so Hobeck. Mehr könne man nicht machen.

Ab einer gewissen Windstärke, kann es gar das ganze Dach herunterfegen. Hier tobte der Sturm Friederike in Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Schäden ab Windstärke 8 – Richtwert für die Versicherung

Wenn doch etwas passiert ist: Ein Dach kann noch so gut gedeckt und gesichert sein – ab einer gewissen Windstärke kann es trotzdem zu Schäden kommen. Als Richtwert dient vielen Versicherungen hierbei laut Hobeck Windstärke 8. „Dann biegen sich die Klammern auf und Schrauben brechen ab“, so der Dachdeckermeister. Es sei zwar technisch möglich, diese Schwachstellen zu verstärken: „Allerdings fliegen dann im nächsten Schritt die Latten, oder gleich der ganze Dachstuhl. Damit ist ja dann auch niemandem geholfen.“ Im Schadensfall helfe die Versicherung seiner Erfahrung nach unkompliziert – solange der Hausbesitzer seinen Pflichten zuvor nachgekommen ist. „Und wenn die informiert ist, sucht man sich einen Handwerkerdienst, der kurzfristig einspringen kann.“

Von Hanna Gerwig