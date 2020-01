TV-Promi und Jobcenter helfen: Dübenerin hat festen Job

Bad Düben

Eigentlich heißt Merry Maria, „aber so nennt mich keiner“, sagt die junge Frau und lacht herzlich. Am liebsten würde sich die 24-Jährige die Handschuhe anziehen, sich zu ihren Kollegen ans Förderband stellen und Störstoffe wie Metall und Müll aus dem vorbeiziehenden Bauschutt aussortieren. Eine Probewoche lang hat die Mutter eines sechsjährigen Sohnes, die mit ihrem Partner in Bad Düben lebt, in dem Team schon absolviert und festgestellt: Das will und kann ich.

Am 1. Februar geht es los

Geholfen haben ihr die Offenheit und Akzeptanz, mit denen ihr Betriebsleiter Marko Schmieder und die Kollegen in der hier von Männern dominierten Arbeitswelt begegnet sind. Nun hat sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit dem 50 Mitarbeiter starken Unternehmen Beton & Recyling, das im Bereich Abbruch, Entsorgung, Bauschuttrecycling, Transportleistungen und Betonherstellung tätig ist, unterschrieben. Am 1. Februar geht es los.

Maria Mis hat bei Beton & Recycling Bad Düben eine Festanstellung erhalten, rechts: Geschäftsführer Rudolf Schäfer. Quelle: Wolfgang Sens

Erster gemeinsamer Kurs von Thomas-Sonnenburg-Akademie und Jobcenter

Dass Maria Mis und Geschäftsführer Rudolf Schäfer an diesem Nachmittag im Januar nicht allein zur Vertragsunterzeichnung am Tisch sitzen, hat einen Grund. Die junge Frau hat am ersten von Jobcenter Nordsachsen und Thomas-Sonnenburg-Akademie organisierten TREA-Kurs teilgenommen und ist die erste, für die diese Integrationsmaßnahme in einer Festanstellung mündet. Die vier Buchstaben steht dabei für „Training zum Erkennen meiner Aufgaben.“ Sonnenburg ist Coach, Sozialpädagoge, Autor und Erziehungsberater, war in der TV-Serie „Die Ausreißer – Der Weg zurück“ im deutschen Privatfernsehen zu sehen. Der 56-Jährige ist bekannt dafür, sich Leuten zu widmen, die nicht unbedingt den geraden Weg gehen.

Maria Mis hat bei Beton & Recycling Bad Düben eine Festanstellung erhalten. Quelle: Wolfgang Sens

Jungen Leuten eine Richtung in ihrem Leben geben

Maria gehört dazu. In der Altenpflege hat sie mal angefangen, Jobs im Lager, in der Gastronomie, an der Kasse folgten, ehrenamtlich war sie im Jugendhaus Poly tätig. Eine klare Linie für ihr Leben zeichnete sich nicht ab, hinzu kamen private Probleme. „Ich wusste nicht, wo ich stehe, was ich will.“ Als ihr das Kursangebot unterbreitet wurde, habe sie nicht geahnt, was sie erwartet. Die Stunden in der zehnköpfigen Gruppe haben ihr aber geholfen, eigene Stärken zu erkennen, Selbstbewusstsein zu entwickeln, eine Orientierung zu finden, wie sie ihr Leben gestalten möchte – privat wie beruflich.

Freiwilligkeit ist unbedingte Voraussetzung

Genau diese Basis wollen Thomas Sonnenburg, Kathrin Penndorf und die Akademie schaffen. Sie setzen auf unbedingte Freiwilligkeit. Die Menschen müssten sich selbst und aus eigenem Antrieb auf die Veränderung ihrer persönlichen Situation einlassen und Lust darauf haben, etwas zu verändern. Immer wieder treffen sie auf Zweifelnde, die auch an der Meinung der Masse scheitern: „Die können ja nichts, sind faul.“ Nein, sagt Sonnenburg: „Jeder hat sein Potenzial.“ Die Inhalte und Methoden des Programms setzen dort an,wo man sich selbst gerade in seinem individuellen Entwicklungsprozess befindet. Für die jungen Menschen sei dies eine Chance, darüber nachzudenken: Was will ich?

Ein Foto als Erinnerung an eine intensive aber gute Zeit: Maria Mis (vorn) mit Thomas Sonnenburg und Kursleiterin Kathrin Penndorf.. Quelle: Wolfgang Sens

Resonanz sorgt für Gänsehaut-Feeling

Roman Stock, Teamleiter Markt und Integration im Jobcenter Eilenburg, ist angetan von dem, was die im Raum Eilenburg organisierten Kurse mit Kathrin Penndorf bei den jungen Leuten bewirkt haben. „Ich habe sie vorher und nachher erlebt und habe bei der Abschlussveranstaltung Gänsehaut-Feeling erlebt, angesichts der Wesensveränderung und des Motivationsschubes, die der Kurs den Teilnehmern vermittelt hat.“

Am 3. Februar geht es weiter

Es war ein völlig neuer Weg, den Jobcenter und Thomas-Sonnenburg-Akademie eingeschlagen haben. Das Konzept ist aufgegangen und es geht weiter. „Wir wollen jungen Menschen, die scheinbar ohne Orientierung sind, zeigen, dass sie nicht allein stehen. Sprechen Sie mit uns“, lautet der Appell von Pressesprecherin Yvonne Lange an Unentschlossene. Die Einladungen für die Auftaktveranstaltung am 30. Januar in Eilenburg sind verschickt, ab 3. Februar leitet Kathrin Penndorf den nächsten Kurs.

Sollten die junge Leute diese Chance nutzen? Marias Antwort kommt spontan und sicher: „Unbedingt.“

Von Kathrin Kabelitz