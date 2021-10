Tests in Bad Düben: Ab Freitagmittag geht nichts mehr

Bad Düben

Seit 11. Oktober gibt es keinen Anspruch mehr auf mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Wer sich nun testen lassen will, muss selber zahlen. Doch es gibt Ausnahmen zum Beispiel für Schwangere, Kinder und Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Die Preisbildung ergibt sich allein aus der Marktsituation. Vorerst sei eine Preisspanne zwischen 15 und 40 Euro pro Test erwartbar, wie die Verbraucherzentrale Sachsen erklärt. Vor dem Hintergrund sei es ratsam, Preise zu vergleichen. In Nordsachsen sind immer noch sehr viele Menschen ungeimpft, sie brauchen einen negativen Corona-Test, um zum Beispiel Restaurants oder Kulturveranstaltungen besuchen zu dürfen.

Aus Bad Düben meldet sich ein Leser

Am Telefon erzählt ein Bad Dübener (Name ist der Redaktion bekannt), dass er und seine Frau Herzprobleme und die Empfehlung eines Kardiologen haben, sich nicht impfen zu lassen. Auch in Bad Düben stehen vor verschiedenen Einrichtungen bereits seit Wochen Schilder, zum Beispiel vor der Obermühle, auf denen zu lesen ist: „Zutritt nur mit 3 G“, also geimpft, genesen oder getestet. Der Mann und seine Frau fühlen sich „ausgegrenzt“, weil sie in Bad Düben gar keinen Test vorweisen können, der am Sonntag noch Gültigkeit hat. Der Test ist nur zeitlich begrenzt gültig und damit praktisch nicht umsetzbar. Heißt: Zutritt eigentlich nur für Genesene oder Geimpfte. „Meine Frau und ich werden also da schonmal ausgeschlossen, wie viele andere Menschen auch.“ Bei 2 G sei die Familie sowieso außen vor und ausgeschlossen. „Das ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, trotzdem wird es gemacht. Ich verspüre deutlich den Impfzwang dahinter“, ärgert sich der Familienvater.

Spaltung der Gesellschaft

Der Bad Dübener spricht von einer Spaltung der Gesellschaft zwischen Geimpften und Nichtgeimpften. Außerdem falle er vom Glauben ab, weil er den Test, den er eigentlich gar nicht möchte, auch noch selber bezahlen müsste. Denn ein Attest vom Kardiologen habe sich die Familie noch nicht ausstellen lassen. Dann wären die Tests kostenfrei. Das hatten sie in Betracht gezogen, aber es rechtfertige inzwischen den Aufwand nicht mehr. Denn mit den Tests in der Marktapotheke sind auch dann vermutlich sämtliche Planungen fürs Wochenende gestrichen, fallen beispielsweise Gaststättenbesuche oder kulturelle Veranstaltungen für diese beiden Bad Dübener aus. „Ich habe in Bad Schmiedeberg angerufen, was für uns in ungefähr zwölf Kilometern Entfernung gut erreichbar wäre. Da wären wir hingefahren. Aber dort wird nicht getestet. Wir müssten jetzt zum Beispiel bis Eilenburg fahren, gut 40 Kilometer hin und zurück. Das steht in keinem Verhältnis.“

Tests in Bad Düben nur in der Marktapotheke

In Bad Düben testet ausschließlich das Team in der Marktapotheke, montags und mittwochs 8 bis 9 Uhr und 16 bis 17 Uhr, sowie freitags von 10 bis 12 Uhr. Das Testergebnis gilt in der Regel 24 Stunden, mitunter auch 48 Stunden, das können die Gastronomen oder Veranstalter und alle die, die den Test verlangen, selber festlegen, war in der Bad Dübener Apotheke zu erfahren.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heißt: Freitag, 12 Uhr, wäre in Bad Düben der letztmögliche Termin. Für alle potenziellen Kunden, die im Arbeitsprozess stehen, ein schwieriger Zeitpunkt. Eintritt, wo auch immer, ist mit diesem Test dann bis maximal Sonntag, 12 Uhr, möglich. Oder im schlechtesten Fall bis Samstag, 12 Uhr.

Auswahl Teststationen

EILENBURG – Berg-Apotheke, Tel. 03423 605202, Ferndinandstraße 4: Mo.-Fr. mit vorheriger Terminvereinbarung, Preis: 19 Euro; Löwen Apotheke, Tel. 03423 602356, Rinckartstraße 1: Mo.-Fr. vormittags nach vorheriger Terminabsprache, 19 Euro; Engel-Apotheke, Tel. 03423 603510, Torgauer Str. 18, Mo.-Fr. nach Terminabsprache, ca. 14-15 Euro; Puschkin-Apotheke, Tel. 03423 607689, Puschkinstraße 99, Mo.-Fr. 9-11 Uhr nach Terminvereinbarung, ca. 14-15 Euro; Neue Ost-Apotheke, Tel. 03423 603617, Gabelweg 58: Mo.-Fr. 9-11.15 Uhr, Mo., Di., Do. 14-17.15 Uhr, nach Terminvereinbarung, 35 Euro

DELITZSCH – Domos Apotheke, Tel. 034202 363560, Eisenbahnstraße 27, Mo., Mi., Do., Fr., Sa. nach Terminvereinbarung. Testkosten: 15 Euro

LAUSSIG – Apotheke Laußig, Tel. 03424 352780, Hauptstraße 1a: nach Terminvereinbarung, E-Mail: apotheke-laussig@t-online.de

MOCKREHNA – Apotheke Mockrehna, Tel. 034244 50449, Reichsstraße 25: nach Terminvereinbarung, E-Mail apotheke-mockrehna@t-online.de

RACKWITZ – Herz-Apotheke Tel. 034294 72112, Hauptstr. 13: Mo., Mi 9-11 Uhr, Fr. 15-16 Uhr, nach Terminvereinbarung oder online unter www.herz-apotheke-rackwitz.de, Testkosten 15 Euro

TORGAU – Bären-Apotheke, Tel. 03421 903544, Lassallestraße 1: nach Terminvereinbarung, E-Mail: baeren-apotheke-torgau@t-online.de; Apotheke am Friedrichplatz, Tel. 03421 903509, Friedrichplatz 14: nach Terminvereinbarung, E-Mail: friedrich-platz-apotheke@t-online.de; Bahnhofs-Apotheke, Tel. 03421 710073, Bahnhofstr. 7, nach Terminvereinbarung, E-Mail marit.hecke@gmail.com; Hahnemann-Apotheke im PEP, Tel. 03421 775824, Außenring 1: nach Terminvereinbarung, E-Mail hahneapot@freenet.de; Pelikan-Apotheke, Tel. 03421 708293, Platz der Freundschaft, nach Terminvereinbarung, E-Mail: pelikan-torgau@t-online.de

Info: Übersicht über Testmöglichkeiten unter www.coronavirus.sachsen.de

Von Frank Pfütze