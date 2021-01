Tiefensee: Radmuttern an Auto abgeschraubt

Tiefensee

Das hätte schlimm ausgehen können! Im Bad Dübener Ortsteil Tiefensee haben sich Unbekannte an einem ordnungsgemäß abgestellten Kia zu schaffen gemacht und vom rechten Vorderrad drei von fünf Radmuttern entwendet. Die beiden anderen Radmuttern wurden von den Tätern gelockert. Wie die Polizei berichtete, habe der Geschädigte am Montagnachmittag, als er sich gerade in Schnaditz aufhielt, die Tat bemerkt und sofort die Polizei alarmiert. Die Beamten prüften dann das Fahrzeug, konnten jedoch keine weiteren Beschädigungen feststellen.

Die Polizei ermittelt

Ereignet hat sich die Tat irgendwann in der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 14 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von LVZ