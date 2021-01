Delitzsch/Bad Düben/Eilenburg

Kätzchen Fridolin aus Delitzsch ist tot, ebenso Labrador-Hündin Bella aus Bad Düben. Sie starben, weil Menschen ihnen Leid zugefügt haben. Kater Leo ist in Düben nur durch Glück mit dem Leben davongekommen. Tierschicksale haben im zu Ende gegangenen Jahr die Leser bewegt. Konnten Täter ermittelt werden? – Die LVZ hat nachgefragt.

Entsetzen über Fund in Delitzsch

Ein Fund in Delitzsch hatte im Oktober für Entsetzen gesorgt. Mitarbeiter des Tierheimes Delitzsch und der Tierrechtsorganisation Peta gingen davon aus, dass einer Katze Pfoten und Schwanz abgeschnitten wurden und das Tier teilweise gehäutet wurde. Ein Tierheim machte den Fall bei Facebook öffentlich, der für riesige Empörung sorgte. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass es sich bei dem Fund in der Weiskopfstraße um Schlachtabfällen eines Kaninchens oder Hasen handelte. Das sei nach wie vor der Stand, erklärt jetzt Birgit Höhn von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. Der Fall sei abgeschlossen.

Anzeige

Tödliche Köder in Bad Düben

Ermittelt hat die Polizei zu drei Vorfällen in Bad Düben. Dort hatte es mehrere Attacken gegen Hunde gegeben. Bereits im Februar machten Gerüchte über Giftköder im Kurpark die Runde. Der Tod der Labrador-Hündin Bella bestätigte den Verdacht im März. Sie ist qualvoll gestorben, nachdem sie im Park herumliegende Weißbrotwürfel gefressen hatte. Die waren vergiftet – mit Crimidin, einem Krampfgift, das in Deutschland längst verboten ist.

Im November tauchten dann Köder, gespickt mit Nägeln, im Ortsteil Hammermühle auf. Davon hatte ein Hund am 16. November gefressen. Nur durch das schnelle Handeln seines Besitzers wurde er gerettet.

Schüsse auf Kater Leo

Glück hatte Kater Leo in Bad Düben. Ein Unbekannter schoss am 24. September mit einem Luftgewehr auf ihn. Der Kater aus dem Delitzscher Tierheim musste einige Tage Schmerzmittel nehmen, schließlich ging es ihm wieder gut.

In allen drei Fällen hatten die Besitzer der Tiere Anzeige erstattet. Bisher habe die Polizei keine Tatverdächtigen ermitteln können, erklärt Birgit Höhn auf Nachfrage. Die Fälle seien unterdessen an die Staatsanwaltschaft Leipzig abgegeben worden. Bei keinem dieser drei Anschläge auf Tiere in Bad Düben, aber auch in Sachen Delitzscher Schlachtabfälle hat es laut Polizei Tatverdächtige oder irgendwelche Hinweise beziehungsweise Zeugenaussagen von Bürgern gegeben.

Sorge um Katzen in Spröda

Die Anteilnahme ist in der Regel groß, wenn unsere Zeitung über die Schicksale von Tieren berichtet. In großer Sorge waren Katzenbesitzer vergangenes Jahr im Delitzscher Ortsteil Spröda. Die LVZ berichtete Anfang Dezember, dass dort in den zurückliegenden Wochen und Monaten immer wieder Katzen verschwunden sind. Ein Happy End gab es zumindest für Kater Garfield, der am Ende wieder zurück bei seiner Familie war.

Delitzsch : Katzenbaby im Müll

Ein grausames Schicksal konnten Mitarbeiter der Kreiswerke Delitzsch verhindern, als sie im Juni ein Kätzchen aus einem zum Schreddern bestimmten Müllberg retteten. Das kleine Tier war in einem Eimer entsorgt worden. Das Katzenbaby wurde Fridolin getauft und kam in eine Pflegestelle des Tierheims Laue. Doch sein Zustand verschlechterte sich. Auch in der Tierklinik konnte es schließlich nicht gerettet werden.

Eilenburger Kühe gerettet

Das entschlossene Handeln ihrer Besitzer rettete im Februar Kühe in Eilenburg. Die hatten auf der Weide ihrer Hochlandrinder größere Mengen Heckenschnitt an der Futterstelle gefunden – Reste der hochgiftigen Eibe. Auf Rat des Veterinärs bekamen die Rinder Aktivkohle – die Kühe überlebten. Doch als sie später Nachwuchs bekamen, verstarben zwei Kälber auf unerklärliche Weise.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hund in Delitzsch überfahren

Ums Leben kam ein Malteser-Mischling, der im März im Delitzscher Norden nicht angeleint über eine Straße lief und angefahren wurde. Der Hund starb, der Fahrer des Autos fuhr ohne anzuhalten weiter.

Tote Fische am Groitzscher Becken in Jesewitz

Jede Hilfe zu spät kam für Fische im Angelgewässer Groitzscher Becken (Gemeinde Jesewitz). Der Teich war wegen der Hitze trocken gefallen, berichtete die LVZ im September. Ein schlimmes Bild bot sich: Tote Fische lagen herum, 50 bis 60 Zentimeter groß, der Gestank sei unerträglich gewesen, berichteten Gemeinderäte.

Von Inge-Dore Engelhardt