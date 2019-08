Kossa

72 Eintragungen gibt es, einige Seiten im Ehrenbuch „ Zivilcourage – Hilfe während der Zeit der Todesmärsche“ sind noch frei. Schon jetzt weiß Hans Richter von der Interessengemeinschaft, dass weitere mit Texten und Fotos gefüllt werden. Doch die Zahl ist überschaubar. „Acht, neun vielleicht“, sagt der Mann aus Wernigerode. Dann wird er das Buch, das von Menschen erzählt, die im Frühjahr 1945 versuchten, KZ-Häftlingen auf den Todesmärschen quer durch Mitteldeutschland, zu helfen, schließen.

Ursula Craichen mit dem Plüschkaninchen aus Frankreich. Angehörige der Opfer des Todesmarsches, der durch Kossa führte, brachten ihn bei einen Besuch mit. Die 84-Jährige ist die Schwiegertochter von Liesbeth Emde, die jetzt geehrt wurde. Quelle: privat

Schwiegertochter gibt Erinnerungen wieder

Die jüngste Eintragung ist posthum der Kossaerin Liesbeth Emde gewidmet. Was damals in Kossa geschah, ist aus Erzählungen ihrer Schwiegertochter Ursula Craichen bekannt. Hans Richter hatte sich mit der 84-Jährigen vor einigen Wochen getroffen, an der Unterzeichnung der Eintragung am Dienstag im Kossaer Bürgerhaus konnte sie aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Vor zwei Jahren wurde Ehrentraud Fichtner aus Durchwehna geehrt. Sie wollte einem Häftling ein Glas Wasser geben.

1945 führte der Todesmarsch durch die Region. Im Kossaer Nachbarort Durchwehna lief die Kolonne auch am Haus von Ehrentraud Fichtner vorbei. Ihr ist ein Eintrag im Ehrenbuch gewidmet, weil sie einem Häftling etwas zu trinken geben wollte. Quelle: privat

Todesmarsch zog durch Kossa

1945 war Liesbeth Emde 38 Jahre alt. Mann und Sohn waren im Krieg, mit einem französischen Zwangsarbeiter und ihren Eltern bewirtschaftete sie den Hof im Dübener Weg 51. Im April 1945 kamen eines Tages SS-Männer mit einer Kolonne Häftlinge in abgerissener, gestreifter Häftlingskleidung auf ihren Hof. Es waren verhungerte, durstige Gefangene eines KZ, nur noch Haut und Knochen. „Diese armen, schwachen, geschundenen Menschen durften sich nicht hinsetzen. Hat die SS-Bewachung einen sitzenden Gefangenen gesehen, wurde er mit dem Gewehrkolben solange geschlagen bis er aufstand“, gibt Ursula Craichen wieder, was ihre Schwiegermutter ihr einst erzählte.

SS-Mann drohte ihr

Diese Grausamkeit und diese Unmenschlichkeit waren für Liesbeth Emde ganz schwer anzusehen und zu ertragen. Sie wollte helfen, und so stellte sie den Kessel mit den für die Schweine fertig gedämpften Kartoffeln in die Mitte der hungrigen Menschen. Sofort kam ein SS-Mann und bedrohte sie, wenn sie mit den Kartoffeln nicht sofort verschwinden würde, würde er sie erschießen. Sie hatte keine Wahl, sie musste wieder gehen. Was wird sie angesichts von so viel Unmenschlichkeit der Bewacher empfunden haben?

Ein Häftling klaute ein Kaninchen – er hatte unbändigen Hunger

Ein Gefangener wurde erschossen, als die SS-Bewacher bemerkten, dass er ein Kaninchen aus dem Stall genommen hatte und es mit anderen Kameraden sofort essen wollte, ihr Hunger muss übermächtig gewesen sein. Im Gedränge gelang es einem Gefangenen, sich im Keller der Scheune zu verstecken. Vor dem Abrücken der Kolonne wurde das Fehlen bemerkt. Die SS durchsuchte das Grundstück und fand ihn. Auch er wurde sofort hingerichtet.

Ursula Craichen zeigt auf die Ecke, wo sich der Häftling versteckte. Quelle: privat

Angehörige schenken einen Plüschhasen

Später besuchten französische Überlebende und ihre Angehörigen die Orte ihres Todesmarsches und kamen in Kossa zu Ursula Craichen. Dabei überreichte ihr ein Angehöriger des erschossenen Häftlings, der das Kaninchen genommen hatte, ein Plüschkaninchen. Ursula Craichen bewahrt diesen Schatz neben den vielen Briefen in einer Vitrine sorgfältig auf.

Wie wichtig Angehörigen das Bewahren der Erinnerungen ist, weiß auch Klaus Holz von der IG. In Ermsleben hat er die Marschkolonnen einst selbst gesehen. In einem Nachbarort gelang Häftlingen auch dank Einheimischer die Flucht. Die Kinder eines Geflüchteten begaben sich später vor Ort auf Spurensuche. Dort gab es dann diese Szene voller Ehrfurcht: „Seine Tochter badete ihre Füße im Fluss Eine, dort, wo einst alles begann.“

Märsche gehören zu den dunklen Kapiteln der Nazi-Zeit

Die Märsche gehören zu den letzten unheilvollen Kapiteln der Vernichtung von KZ-Häftlingen während der Nazidiktatur. Auch durch die Region zogen damals zahlreiche Kolonnen, Hunderte Menschen starben. Doch es gab eben auch jene, die sich ihre Menschlichkeit bewahrten und helfen wollten. „Als ich von einer Familie in Könnern hörte, die gemeinsam mit einer anderen mehrere Häftlinge versteckte, fragte ich mich, hat ihnen eigentlich jemals jemand gedankt?“, erzählt Hans Richter, wie er auf die Idee mit dem Ehrenbuch kam. „Mir ist wichtig, dass jener Menschen gedacht wird.“ Er wisse, dass Historiker die Aufzeichnungen kritisch betrachten. Es seien subjektiv geprägte Kindheitserinnerungen, die aber die menschliche Seite und Zivilcourage betrachten: „Und das ist für mich wichtig.“

In Kossa erinnert ein Gedenkstein an die Opfer des Todesmarsches von 1945. Hier werden regelmäßig Kränze niedergelegt, so von Mitgliedern der Linken Bad Düben in diesem Frühjahr Quelle: privat

Zeugen können die Bilder nicht vergessen

Die Aufzeichnungen geben viele der Gedanken und Gefühle der Helfer von einst preis. Sätze wie „Ich kann diese Bilder nicht vergessen“ oder „Das Klappern der Holzschuhe auf dem Kopfsteinpflaster hör ich heute noch“ gehören dazu. Hans Richter will diese Erinnerungen nicht für sich behalten. Eine kleine Druckauflage oder die Möglichkeit, dass es sich interessierte Gemeinden ausleihen können, sind im Gespräch. Wo das Buch seinen Platz findet, weiß er noch nicht. Erste Ideen gibt es zumindest.

Von Kathrin Kabelitz