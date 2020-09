Tödlicher Unfall im Laußiger Kieswerk

Laußig

Zu einem folgenschweren Unfall kam es Montag in den Abendstunden auf dem Betriebsgelände des Laußiger Kieswerkes. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig informierte, wurde dort kurz nach 19 Uhr eine leblose Person aus Laußig gefunden. Dabei handelte es sich um einen 76-jährigen ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens. „Aktuell dauern die Ermittlungen an. Die Staatsanwaltschaft hat die rechtsmedizinische Obduktion angeordnet. Zum Hergang kann ich nur so viel sagen, dass wohl ein Radlader eine Rolle gespielt hat“, sagte Staatsanwältin Vanessa Fink.

Feuerwehr im Einsatz

Bei dem abendlichen Einsatz kamen auch 26 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Pristäblich und Bad Düben zum Einsatz. Die Einsatzkräfte unterstützten die polizeilichen Maßnahmen, leuchteten die Einsatzstelle aus und bargen die Person aus dem Wasser.

Von Steffen Brost