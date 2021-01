Tornaus Köhlerin blickt wieder optimistisch nach vorn

Tornau

Die Köhlerei ist gerettet. Ob Norma Austinat diesen Satz je sagen wird, weiß sie nicht. Aber darum geht es ihr nicht. In vielen Monaten hat die Köhlerin um den Fortbestand ihres ganzjährig Holzkohle produzierenden Traditionsbetriebes bangen müssen, immer wieder Zwangspausen und Einschränkungen hinnehmen müssen. Der Biber nagte, der nahe Hammerbach staute, Wasser vernässte das Gelände zusehends, über die Fundamente nahmen die historischen Öfen und Glocken Schaden – dem kleinen Unternehmen drohte das Aus.

2019 wurden Biberdämme zurückgebaut

Mit dem Rückbau von Biberdämmen im August 2019 entspannte sich die Situation nach und nach und mittlerweile so weit, dass Norma Austinat jetzt sagen kann: „2020 hatten wir erstmals keine signifikanten Vernässungsprobleme. Wir müssen aber realistisch sein, noch ist die Nässe im Boden.“ Dennoch kann sie endlich tun, was sie längst tun wollte – nicht mehr nur in die Instandsetzung oder Reparatur der alten Anlagen, sondern in deren dauerhaften Erhalt zu investieren. Die Produktion läuft, auch wenn die Kapazitäten bei weitem nicht ausgeschöpft sind. Das Doppelte oder Dreifache wär drin – aber nur, wenn die Anlage komplett intakt ist.

Fünf betriebsbereite Glocken – das gab es bisher nicht

Die sechs Glocken sind an diesem Tag im Januar von einer dünnen Schneeschicht umgeben. Eines der monströsen Gebilde ist zur Seite gekippt. Norma Austinat schlägt mit der Faust stolz auf die Stahlwand, als wolle sie diese zum Klingen bringen. Die Firma Anlagenbau Schütze hat im letzten Jahr vier der Glocken innen saniert, eine repariert. Die sechste ist vorerst zu sehr beschädigt. „Die Arbeiten waren sehr knifflig und bedeuteten einen enormen Aufwand. Selbst der Chef hat ganz schön wirbeln müssen. Doch die Jungs haben nicht aufgegeben“, freut sich Austinat, denn so konnte das Kulturgut bewahrt werden: „Wo gibt es schon noch solch eine Glockenanlage?“ Nun sind die Glocken regelmäßig in Betrieb, nur nicht im Winter, wenn Holzkohle für Wiederverkäufer produziert wird – dann allerdings im Ofen. Fünf betriebsbereite Glocken – das gab es in ihrer Ära noch nie.

Bei 800 Grad verschwelt Buchenholz zu Holzkohle

Mehrere Tage würde es dauern, bis der Ofen für den Brennvorgang vorbereitet ist. Das Einbringen der Holzstämme ist eine Wissenschaft für sich, Hohlräume sollten möglichst vermieden werden. Glocke füllen, durchsteuern, ernten. Es ist das immer gleiche Prozedere. Bei 800 Grad verschwelt das Buchenholz zu Holzkohle. Mitarbeiter Marcel sortiert im nahen Unterstand mit einer Schaufel die kleinen und großen Brocken. Ganz zufrieden ist die Köhlerin mit dem Ergebnis diesmal nicht. „Wir hatten einen schlechten Ofen, vielleicht waren faulige Hölzer drin“, sagt Austinat.

Sanierung der Ofenanlage läuft

Der Blick geht zu den vier Öfen am Rande des rund 11 000 Quadratmeter großen Areals. Auch hier hat die Nässe die Fundamente der historischen Bauten angegriffen. Anders als die Glocken waren sie bei der Übernahme vom Vorgänger trotz ihres Alters in einem guten Zustand – bis das Wasser kam. Ein Ofen ist dauerhaft stillgelegt. Mindestens drei müssten in Betrieb sein, um effektiv zu arbeiten. „Wir waren mutig, haben angefangen, die Anlage zu sanieren. “ Norma Austinat hat sich viel belesen, den Rat eines Kaminbauers eingeholt, um mit Hilfe eines Bekannten die Risse in den Fundamenten fachgerecht verschließen zu können, selbst zu Bohrhammer und Spachtel gegriffen, sich selbst und anderen selbstbewusst bewiesen, wozu auch Frauen fähig sind, wenn sie es denn müssen. „Hinzu kam, dass sich mein Mann die Finger gebrochen hatte, da musste ich zusammen mit meinem Mitarbeiter die schweren ein Meter langen Stämme aufs Band heben.“ Mittlerweile ist sie so fit, dass sie tüftelt, wie der vierte Ofen vielleicht doch noch zu retten sein könnte. Zwei Öfen sind fertig, am dritten wird gearbeitet. In diesen Tagen soll die Produktion wieder angefahren werden.

Es geht um den Erhalt eines Kulturgutes

Natürlich kämpft sie um ihre Existenz und die ihrer Familie. Doch es geht der zweifachen Mutter nicht nur ums Geld. Norma Austinat fühlt sich einer langen Tradition verpflichtet: Wer ein solches Kulturgut übernehme könne es nicht wegreißen. „Es darf aber auch nicht nur rumstehen, sondern muss funktionieren.“ In Europa gäbe es kaum noch Köhlereien. „Chancen, neue Köhlereien aufzumachen, sind rar, umso wichtiger ist, dass die, die da sind, erhalten werden.“ Mit diesem Anspruch ist die Ex-Leipzigerin vor fast fünf Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Jörn, der das Handwerk beim Vorbesitzer Hans-Joachim Lindner von der Pike auf gelernt hat, angetreten. Seit 2018 hat sie es auch schwarz auf weiß: Die Köhlerei Eisenhammer ist als immaterielles Kulturerbe in Deutschland einzuordnen.

Der Kampf um den Erhalt geht weiter

Der Kampf um die Köhlerei aber hat viel Kraft und Nerven gekostet. Unmengen an Schrift- und E-Mail-Verkehr, Telefonate, Vor-Ort-Gespräche, Gutachten – den Austausch mit Kreis- und Landesbehörden hat Norma Austinat hartnäckig auf allen Ebenen geführt. Meist war sie auf sich gestellt. Unterstützungs-Bekundungen der Politik habe es einige gegeben, helfen habe sie sich letztlich selbst müssen. Vor allem um die Antwort auf die Frage, ob die Biberbauten ursächlich für die massive Vernässung des Areals zuständig sind, haben beide Seiten hart gerungen. Für die Köhlerin ist die Lage klar: Der Hammerbach ist frei, es gibt trotz Regenperioden keine signifikanten Vernässungen mehr: „Für uns hat sich der Kampf gelohnt“, sagt Norma Austinat. Sie weiß aber auch: Er wird weitergehen.

